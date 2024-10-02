https://uz.sputniknews.ru/20241002/rossiya-voyennyye-osvobojdeniye-verxnekamenskoye-dnr-45945543.html
Российские военные освободили Верхнекаменское в ДНР
Российские военные освободили Верхнекаменское в ДНР
Sputnik Узбекистан
Это стало возможным благодаря успешным действиям подразделения "Южной" группировки войск
2024-10-02T15:12+0500
2024-10-02T15:12+0500
2024-10-02T15:16+0500
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ. ВСУ потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобили, гаубицы. Уничтожен склад боеприпасов.
https://uz.sputniknews.ru/20241001/svo-osvobojdenie-toretska-otkryvaet-put-na-kramatorsk-45922278.html
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россия военные освобождение верхнекаменское днр подразделения южная группировка войска
россия военные освобождение верхнекаменское днр подразделения южная группировка войска
Российские военные освободили Верхнекаменское в ДНР
15:12 02.10.2024 (обновлено: 15:16 02.10.2024)
Это стало возможным благодаря успешным действиям подразделения "Южной" группировки войск.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных действий освободили населенный пункт Верхнекаменское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны
РФ.
"Нанесено поражение формированиям 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр ДНР", — говорится в сообщении.
ВСУ потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобили, гаубицы. Уничтожен склад боеприпасов.