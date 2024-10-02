https://uz.sputniknews.ru/20241002/samolet-rossiya-mchs-dostavka-livan-gumanitarnaya-pomosch-45946657.html

Самолет российского МЧС доставит в Ливан гуманитарную помощь

Самолет российского МЧС доставит в Ливан гуманитарную помощь

Sputnik Узбекистан

Об этом российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве

2024-10-02T18:03+0500

2024-10-02T18:03+0500

2024-10-02T18:17+0500

россия

ливан

самолет

гуманитарная помощь

мчс россии

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью. Об этом посол в Москве Шауки Бу Нассар сообщил РИА Новости. О том, что планируется вылет самолета, послу в ходе недавней встречи рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Бу Нассар выразил российской стороне большую признательность за помощь, подчеркнув, что Ливан сейчас остро нуждается в подобной поддержке.

https://uz.sputniknews.ru/20241002/svo-izrail-livan-kiyev-rejim-45937799.html

россия

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