https://uz.sputniknews.ru/20241002/samolet-rossiya-mchs-dostavka-livan-gumanitarnaya-pomosch-45946657.html
Самолет российского МЧС доставит в Ливан гуманитарную помощь
Самолет российского МЧС доставит в Ливан гуманитарную помощь
Sputnik Узбекистан
Об этом российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве
2024-10-02T18:03+0500
2024-10-02T18:03+0500
2024-10-02T18:17+0500
россия
ливан
самолет
гуманитарная помощь
мчс россии
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37828349_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_7156c138dd37bafe135e403bbaccf534.jpg
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью. Об этом посол в Москве Шауки Бу Нассар сообщил РИА Новости. О том, что планируется вылет самолета, послу в ходе недавней встречи рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Бу Нассар выразил российской стороне большую признательность за помощь, подчеркнув, что Ливан сейчас остро нуждается в подобной поддержке.
https://uz.sputniknews.ru/20241002/svo-izrail-livan-kiyev-rejim-45937799.html
россия
ливан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37828349_526:288:2873:2048_1920x0_80_0_0_ae4352607fc6db1104fd833e03839f4b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
самолет россия мчс доставка ливан гуманитарная помощью посольство москва
самолет россия мчс доставка ливан гуманитарная помощью посольство москва
Самолет российского МЧС доставит в Ливан гуманитарную помощь
18:03 02.10.2024 (обновлено: 18:17 02.10.2024)
Об этом российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Российская сторона уведомила ливанское посольство в Москве о планах направить в Ливан самолет МЧС с гуманитарной помощью.
Об этом посол в Москве Шауки Бу Нассар сообщил РИА Новости
.
О том, что планируется вылет самолета, послу в ходе недавней встречи рассказал замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов.
"Господин Богданов сказал мне, что в четверг в Ливан вылетит самолет российского МЧС, который доставит различные виды гуманитарной помощи и медицинские средства", — сообщил посол.
Бу Нассар выразил российской стороне большую признательность за помощь, подчеркнув, что Ливан сейчас остро нуждается в подобной поддержке.