https://uz.sputniknews.ru/20241002/tashkent-statistika-forum-sng-45941857.html
В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ
В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ
Sputnik Узбекистан
На форуме обсуждают современные тенденции в сборе, обработке, анализе и распространении статистических данных
2024-10-02T13:03+0500
2024-10-02T13:03+0500
2024-10-02T14:37+0500
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В числе более 150 участников — руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, директор Статистического отдела ООН, директор Статистического отдела ЕЭК ООН, а также руководители статистических ведомств из почти 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций. Они обсуждают: В рамках форума Агентство статистики при президенте Узбекистана поделилось результатами национальных статслужб. Так, по словам заместителя министра цифровых технологий Узбекистана Олимжона Умарова, в 2023 году было заполнено 49 анкет для международных организаций, среди которых 10 анкет — для Статистического отдела ООН, 5 — для Европейской экономической комиссии, 9 — для ЮНЕСКО, 2 — для Международной организации труда, 2 — для Международного союза электросвязи и 14 других. Кроме того, Узбекистан занял 30-е место среди 195 стран в рейтинге открытых данных Open Data Inventory (ODIN) с 70 баллами, сохранив лидерство в Центральной Азии. В Индексе ЦУР от Сети решений для устойчивого развития ООН (SDSN) страна заняла 69-е место среди 166 государств с индексом 71,1. Кроме того, в отчете Open Data Watch Узбекистан вошел в топ-20 стран по индексу "Открытых гендерных данных", набрав 69,7 балла. Узбекистан также включили в число 87 стран с передовыми практиками устойчивого развития на сайте Статотдела ООН. Агентством статистики были интегрированы более 30 административных баз данных из свыше 16 министерств и ведомств для сбора статистической информации, что позволило предоставить пользователям надежные статданные, а также онлайн-обновлять и публиковать более 100 ключевых показателей по социально-экономической ситуации в республике, что значительно сократило время на поиск статистических и аналитических данных.В рамках форума также планируется проведение встреч руководителей статистических служб, руководства Межгосударственного статистического комитета СНГ и других международных организаций, а также экспертов, приуроченных к 70-му заседанию Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ.Мероприятие продлится до 4 октября.
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Элина Бекназарова
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ташкент международный статистический форум снг сбор обработка анализ статистика
ташкент международный статистический форум снг сбор обработка анализ статистика
В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ
13:03 02.10.2024 (обновлено: 14:37 02.10.2024)
Элина Бекназарова
Корреспондент
На форуме обсуждают современные тенденции в сборе, обработке, анализе и распространении статистических данных.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В числе более 150 участников — руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, директор Статистического отдела ООН, директор Статистического отдела ЕЭК ООН, а также руководители статистических ведомств из почти 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций.
обмен передовым международным опытом по широкому применению цифровых технологий в сфере статистики;
модернизацию статистических процессов в условиях цифровой трансформации;
использование альтернативных источников данных для формирования официальной статистики, в том числе больших объемов данных и искусственного интеллекта.
В рамках форума Агентство статистики при президенте Узбекистана поделилось результатами национальных статслужб.
Так, по словам заместителя министра цифровых технологий Узбекистана Олимжона Умарова, в 2023 году было заполнено 49 анкет для международных организаций, среди которых 10 анкет — для Статистического отдела ООН, 5 — для Европейской экономической комиссии, 9 — для ЮНЕСКО, 2 — для Международной организации труда, 2 — для Международного союза электросвязи и 14 других.
Кроме того, Узбекистан занял 30-е место среди 195 стран в рейтинге открытых данных Open Data Inventory (ODIN) с 70 баллами, сохранив лидерство в Центральной Азии.
В Индексе ЦУР от Сети решений для устойчивого развития ООН (SDSN) страна заняла 69-е место среди 166 государств с индексом 71,1.
Кроме того, в отчете Open Data Watch Узбекистан вошел в топ-20 стран по индексу "Открытых гендерных данных", набрав 69,7 балла. Узбекистан также включили в число 87 стран с передовыми практиками устойчивого развития на сайте Статотдела ООН.
"Наша главная цель это войти в ТОП-30 электронного правительства", — отметил замминистра цифровых технологий Узбекистана Олимжон Умаров.
Агентством статистики были интегрированы более 30 административных баз данных из свыше 16 министерств и ведомств для сбора статистической информации, что позволило предоставить пользователям надежные статданные, а также онлайн-обновлять и публиковать более 100 ключевых показателей по социально-экономической ситуации в республике, что значительно сократило время на поиск статистических и аналитических данных.
В рамках форума также планируется проведение встреч руководителей статистических служб, руководства Межгосударственного статистического комитета СНГ и других международных организаций, а также экспертов, приуроченных к 70-му заседанию Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ.
Мероприятие продлится до 4 октября.