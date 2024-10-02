https://uz.sputniknews.ru/20241002/tashkent-statistika-forum-sng-45941857.html

В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ

В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ

Sputnik Узбекистан

На форуме обсуждают современные тенденции в сборе, обработке, анализе и распространении статистических данных

2024-10-02T13:03+0500

2024-10-02T13:03+0500

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. В числе более 150 участников — руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, директор Статистического отдела ООН, директор Статистического отдела ЕЭК ООН, а также руководители статистических ведомств из почти 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций. Они обсуждают: В рамках форума Агентство статистики при президенте Узбекистана поделилось результатами национальных статслужб. Так, по словам заместителя министра цифровых технологий Узбекистана Олимжона Умарова, в 2023 году было заполнено 49 анкет для международных организаций, среди которых 10 анкет — для Статистического отдела ООН, 5 — для Европейской экономической комиссии, 9 — для ЮНЕСКО, 2 — для Международной организации труда, 2 — для Международного союза электросвязи и 14 других. Кроме того, Узбекистан занял 30-е место среди 195 стран в рейтинге открытых данных Open Data Inventory (ODIN) с 70 баллами, сохранив лидерство в Центральной Азии. В Индексе ЦУР от Сети решений для устойчивого развития ООН (SDSN) страна заняла 69-е место среди 166 государств с индексом 71,1. Кроме того, в отчете Open Data Watch Узбекистан вошел в топ-20 стран по индексу "Открытых гендерных данных", набрав 69,7 балла. Узбекистан также включили в число 87 стран с передовыми практиками устойчивого развития на сайте Статотдела ООН. Агентством статистики были интегрированы более 30 административных баз данных из свыше 16 министерств и ведомств для сбора статистической информации, что позволило предоставить пользователям надежные статданные, а также онлайн-обновлять и публиковать более 100 ключевых показателей по социально-экономической ситуации в республике, что значительно сократило время на поиск статистических и аналитических данных.В рамках форума также планируется проведение встреч руководителей статистических служб, руководства Межгосударственного статистического комитета СНГ и других международных организаций, а также экспертов, приуроченных к 70-му заседанию Совета руководителей статистических служб государств-участников СНГ.Мероприятие продлится до 4 октября.

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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