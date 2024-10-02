https://uz.sputniknews.ru/20241002/uzbekistan-sozdaniye-sad-vinogradnik-45947980.html

В Узбекистане будут по-новому создавать интенсивные сады и виноградники

В Узбекистане будут по-новому создавать интенсивные сады и виноградники

Sputnik Узбекистан

Дополнительные меры по внедрению новых рыночных механизмов в агропромышленную сферу и созданию промышленных садов и виноградников в республике предусматривает указ президента

2024-10-02T19:14+0500

2024-10-02T19:14+0500

2024-10-02T19:14+0500

узбекистан

сады

агропромышленность

виноградники

указ

президент

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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Новую систему создания и финансирования промышленных интенсивных садов и виноградников ввели с 1 октября 2024 года, сообщает Минюст РУз. Кроме того, внедряется порядок финансирования создания новых садов, предусматривающий выделение: Согласно документу, создадут: Будет также внедрена система оценки производителей плодоовощной продукции. Мера начнет действовать с 1 декабря 2024 года. Она направлена на повышение авторитета фермерских и дехканских хозяйств, содействие предприятиям, занимающимся переработкой и экспортом продукции.

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