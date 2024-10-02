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В Узбекистане будут по-новому создавать интенсивные сады и виноградники
В Узбекистане будут по-новому создавать интенсивные сады и виноградники
Sputnik Узбекистан
Дополнительные меры по внедрению новых рыночных механизмов в агропромышленную сферу и созданию промышленных садов и виноградников в республике предусматривает указ президента
2024-10-02T19:14+0500
2024-10-02T19:14+0500
2024-10-02T19:14+0500
узбекистан
сады
агропромышленность
виноградники
указ
президент
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ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Новую систему создания и финансирования промышленных интенсивных садов и виноградников ввели с 1 октября 2024 года, сообщает Минюст РУз. Кроме того, внедряется порядок финансирования создания новых садов, предусматривающий выделение: Согласно документу, создадут: Будет также внедрена система оценки производителей плодоовощной продукции. Мера начнет действовать с 1 декабря 2024 года. Она направлена на повышение авторитета фермерских и дехканских хозяйств, содействие предприятиям, занимающимся переработкой и экспортом продукции.
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узбекистан сад виноградник внедрени рынок механизм агропромышленность указ президент
узбекистан сад виноградник внедрени рынок механизм агропромышленность указ президент
В Узбекистане будут по-новому создавать интенсивные сады и виноградники
Дополнительные меры по внедрению новых рыночных механизмов в агропромышленную сферу и созданию промышленных садов и виноградников в республике предусматривает указ президента.
ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik.
Новую систему создания и финансирования промышленных интенсивных садов и виноградников ввели с 1 октября 2024 года, сообщает Минюст РУз
.
Кроме того, внедряется порядок финансирования создания новых садов, предусматривающий выделение:
на 1 этапе – до 10% суммы льготного кредита на подготовку земель к севу;
на 2 этапе – до 40% суммы льготного кредита на расходы по приобретению и посадке саженцев;
на 3 этапе – до 30% суммы льготного кредита на расходы по установке оросительных систем;
на 4 этапе – 20% суммы льготного кредита на расходы по уходу в течение 3 лет до плодоношения сада.
Согласно документу, создадут:
Агентство по развитию агропромышленности на базе Агентства по оказанию услуг в сельском хозяйстве;
Государственный целевой фонд по развитию и поддержке агропромышленности на базе Фонда развития садоводства и тепличного хозяйства и Фонда развития виноделия при Агентстве.
Будет также внедрена система оценки производителей плодоовощной продукции. Мера начнет действовать с 1 декабря 2024 года.
Она направлена на повышение авторитета фермерских и дехканских хозяйств, содействие предприятиям, занимающимся переработкой и экспортом продукции.