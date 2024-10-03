Роль махалли обсуждают на международной конференции в Самарканде
14:18 03.10.2024 (обновлено: 14:54 03.10.2024)
© Ассоциация махаллей УзбекистанаВ Самарканде проходит международная конференция, посвящённая роли махалли в жизни граждан
© Ассоциация махаллей Узбекистана
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Одна из главных задач мероприятия — распространение опыта Узбекистана в становлении и развитии института махалли, а также представленность институтов гражданского общества республики на международной арене.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Самарканде стартовала международная конференция "Роль махалли в повышении уровня жизни местного населения", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие, организованное на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand, объединило такие авторитетные организации, как ООН, UNICEF, экспертов из более чем 70 стран, активистов сходов граждан.
Одна из главных задач конференции — распространение опыта Узбекистана в становлении и развитии института махалли, а также представленность институтов гражданского общества республики на международной арене.
В частности, зарубежным участникам рассказали о недавно созданной согласно соответствующим решениям и указам главы государства Ассоциации махаллей Узбекистана, а также работе новой структуры по совершенствованию системы самоуправления, изучению международного опыта. С этой целью представители Ассоциации посетили Китай, Турцию, Казахстан и Кыргызстан.
Основные темы конференции
Опыт органов самоуправления стран ЦА. Участники обсудят успешные практики и вызовы, связанные с развитием институтов самоуправления в регионе, их роль в решении социально-экономических проблем.
Роль органов самоуправления в госуправлении. Речь пойдет о реализации государственных программ, обеспечении общественного порядка и безопасности, повышении уровня жизни населения.
Обеспечение интересов женщин, молодежи и детей в органах самоуправления. В рамках этой секции обсудят участие женщин, молодежи и детей в принятии решений на местном уровне, а также механизмы их защиты и поддержки.
Внедрение современных технологий в органах самоуправления, развитие научно-исследовательской деятельности и совершенствование системы обучения. В фокусе внимания — новые технологии, которые могут быть использованы для улучшения работы махаллей, а также повышение квалификации представителей сходов граждан.
Конференция проходит в рамках реализации выдвинутого президентом РУз принципа "От бедности — к процветанию". В своем выступлении глава Ассоциации махаллей республики Кахрамон Куранбаев отметил, что уровень бедности населения в Узбекистане за четыре года сократился с 23% до 11%.
"За четыре года, когда в стране была начата масштабная борьба с бедностью, 23% населения или 7,5 миллиона человек жили за чертой бедности. По итогам 2023 года уровень бедности удалось сократить до 11%, хотя население страны выросло на 3,7 миллиона", — сказал Куранбаев.
Он добавил, что за это время на сокращение бедности в махаллях и реализацию предпринимательских проектов было выделено 35 трлн сумов льготных кредитов и 7 трлн сумов субсидий.
По поручению главы Узбекистана ответственные лица проведут полную инвентаризацию каждой махалли, создадут "портрет бедных семей" в каждой из них. По бедным семьям будут принимать индивидуальные программы, с указанием конкретных задач каждого ведомства.
Изучение передового опыта зарубежных стран в данной сфере, использование необходимых аспектов поможет нам быстрее достичь поставленной цели – разработки Национальной программы, заключил Куранбаев.
В рамках конференции пройдет презентация документального фильма о системе махаллей в Узбекистане.
По итогам мероприятия подпишут декларацию, отражающую основные достижения и направления дальнейшего развития института махалли.