https://uz.sputniknews.ru/20241003/samarkand-konferentsiya-rol-maxalli-45958940.html

Роль махалли обсуждают на международной конференции в Самарканде

Роль махалли обсуждают на международной конференции в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Одна из главных задач мероприятия — распространение опыта Узбекистана в становлении и развитии института махалли, а также представленность институтов гражданского общества республики на международной арене

2024-10-03T14:18+0500

2024-10-03T14:18+0500

2024-10-03T14:54+0500

общество

узбекистан

самарканд

конференция

махалля

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В Самарканде стартовала международная конференция "Роль махалли в повышении уровня жизни местного населения", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Мероприятие, организованное на территории туристического комплекса Silk Road Samarkand, объединило такие авторитетные организации, как ООН, UNICEF, экспертов из более чем 70 стран, активистов сходов граждан. Одна из главных задач конференции — распространение опыта Узбекистана в становлении и развитии института махалли, а также представленность институтов гражданского общества республики на международной арене. В частности, зарубежным участникам рассказали о недавно созданной согласно соответствующим решениям и указам главы государства Ассоциации махаллей Узбекистана, а также работе новой структуры по совершенствованию системы самоуправления, изучению международного опыта. С этой целью представители Ассоциации посетили Китай, Турцию, Казахстан и Кыргызстан.Основные темы конференцииКонференция проходит в рамках реализации выдвинутого президентом РУз принципа "От бедности — к процветанию". В своем выступлении глава Ассоциации махаллей республики Кахрамон Куранбаев отметил, что уровень бедности населения в Узбекистане за четыре года сократился с 23% до 11%.Он добавил, что за это время на сокращение бедности в махаллях и реализацию предпринимательских проектов было выделено 35 трлн сумов льготных кредитов и 7 трлн сумов субсидий.По поручению главы Узбекистана ответственные лица проведут полную инвентаризацию каждой махалли, создадут "портрет бедных семей" в каждой из них. По бедным семьям будут принимать индивидуальные программы, с указанием конкретных задач каждого ведомства.Изучение передового опыта зарубежных стран в данной сфере, использование необходимых аспектов поможет нам быстрее достичь поставленной цели – разработки Национальной программы, заключил Куранбаев.В рамках конференции пройдет презентация документального фильма о системе махаллей в Узбекистане.По итогам мероприятия подпишут декларацию, отражающую основные достижения и направления дальнейшего развития института махалли.

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