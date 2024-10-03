https://uz.sputniknews.ru/20241003/strany-sng-sotrudnichestvo-sfera-statistiki-45960454.html

Сотрудничество в сфере статистики между странами СНГ — трансляция

Сотрудничество в сфере статистики между странами СНГ — трансляция

Sputnik Узбекистан

Спикеры из Узбекистана и России рассказывают о целях, задачах и ожидаемых результатах Международного статистического форума СНГ, проходящего в Ташкенте, а также о будущих совместных статпроектах РУз и РФ

2024-10-03T17:00+0500

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2024-10-03T17:04+0500

пресс-центр

прямая трансляция

снг

сотрудничество

статистика

пресс-конференция

пресс-центр

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В мультимедийном пресс-центре Sputnik Узбекистан проходит пресс-конференция на тему: "Сотрудничество в сфере статистики между странами СНГ". Участники:Спикеры рассказывают о целях, задачах и ожидаемых итогах Международного статистического форума СНГ, проходящего в Ташкенте 2 - 4 октября. Кроме того, речь идет об инструментах, которые применяют и разрабатывают для реализации совместных проектов в СНГ, а также будущих статистических проектах в рамках взаимодействия России и Узбекистана.

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