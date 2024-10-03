https://uz.sputniknews.ru/20241003/uzbekistan-airways-reysy-s-uchetom-situatsii-na-blijnem-vostoke-45951810.html

Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы с учетом ситуации на Ближнем Востоке

Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы с учетом ситуации на Ближнем Востоке

Sputnik Узбекистан

Самолеты узбекской авиакомпании временно не будут летать через Ирак и западную часть Ирана. Выполнение регулярных рейсов по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд/Ташкент продолжится по альтернативным маршрутам для безопасности полетов.

2024-10-03T10:54+0500

2024-10-03T10:54+0500

2024-10-03T10:55+0500

общество

узбекистан

авиакомпания uzbekistan airways

полеты

ирак

иран

израиль

ташкент

самарканд

авиасообщение

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/09/0d/14964265_0:125:3073:1854_1920x0_80_0_0_d21a2735f0379dc8d1c4b0f345ff22d2.jpg

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Со 2 октября Uzbekistan Airways выполняет авиарейсы, минуя пространство Ирака и части Ирана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Такое решение приняли в соответствии с указанием Агентства гражданской авиации. В Uzbekistan Airways также сообщили, что продолжат осуществлять регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент – Тель-Авив – Самарканд/Ташкент, используя альтернативные маршруты для обеспечения максимальной безопасности полетов. Напомним, что 1 октября вылет самолета Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways рейса HY304 Тель-Авив — Самарканд — Ташкент вынужденно задержали в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и закрытием части воздушного пространства. В Самарканд воздушное судно прибыло 2 октября в 4.40 вместо 2.45, в Ташкент — в 6.16 вместо 4.50.

узбекистан

ирак

израиль

ташкент

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

uzbekistan airways иран ирак полеты безопасность