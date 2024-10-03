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https://uz.sputniknews.ru/20241003/uzbekistan-airways-reysy-s-uchetom-situatsii-na-blijnem-vostoke-45951810.html
Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы с учетом ситуации на Ближнем Востоке
Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы с учетом ситуации на Ближнем Востоке
Sputnik Узбекистан
Самолеты узбекской авиакомпании временно не будут летать через Ирак и западную часть Ирана. Выполнение регулярных рейсов по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд/Ташкент продолжится по альтернативным маршрутам для безопасности полетов.
2024-10-03T10:54+0500
2024-10-03T10:55+0500
общество
узбекистан
авиакомпания uzbekistan airways
полеты
ирак
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израиль
ташкент
самарканд
авиасообщение
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Со 2 октября Uzbekistan Airways выполняет авиарейсы, минуя пространство Ирака и части Ирана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Такое решение приняли в соответствии с указанием Агентства гражданской авиации. В Uzbekistan Airways также сообщили, что продолжат осуществлять регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент – Тель-Авив – Самарканд/Ташкент, используя альтернативные маршруты для обеспечения максимальной безопасности полетов. Напомним, что 1 октября вылет самолета Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways рейса HY304 Тель-Авив — Самарканд — Ташкент вынужденно задержали в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и закрытием части воздушного пространства. В Самарканд воздушное судно прибыло 2 октября в 4.40 вместо 2.45, в Ташкент — в 6.16 вместо 4.50.
узбекистан
ирак
израиль
ташкент
самарканд
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uzbekistan airways иран ирак полеты безопасность
uzbekistan airways иран ирак полеты безопасность

Uzbekistan Airways начала выполнять рейсы с учетом ситуации на Ближнем Востоке

10:54 03.10.2024 (обновлено: 10:55 03.10.2024)
© Sputnik / Марина Лысцева / Перейти в фотобанкБоинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways
Боинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2024
© Sputnik / Марина Лысцева
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Самолеты узбекской авиакомпании временно не будут летать через Ирак и западную часть Ирана. Выполнение регулярных рейсов по маршруту Ташкент — Тель-Авив — Самарканд/Ташкент продолжится по альтернативным маршрутам для безопасности полетов.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Со 2 октября Uzbekistan Airways выполняет авиарейсы, минуя пространство Ирака и части Ирана, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, начиная со 2 октября 2024 года, Uzbekistan Airways сообщает о выполнении регулярных рейсов с учетом облета воздушного пространства Ирака и западной части воздушного пространства Ирана до особого указания", — говорится в сообщении.

Такое решение приняли в соответствии с указанием Агентства гражданской авиации.
В Uzbekistan Airways также сообщили, что продолжат осуществлять регулярные авиарейсы по маршруту Ташкент – Тель-Авив – Самарканд/Ташкент, используя альтернативные маршруты для обеспечения максимальной безопасности полетов.
Напомним, что 1 октября вылет самолета Boeing 767 авиакомпании Uzbekistan Airways рейса HY304 Тель-Авив — Самарканд — Ташкент вынужденно задержали в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке и закрытием части воздушного пространства.
В Самарканд воздушное судно прибыло 2 октября в 4.40 вместо 2.45, в Ташкент — в 6.16 вместо 4.50.
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