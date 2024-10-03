https://uz.sputniknews.ru/20241003/uzbekistan-inflyatsiya-v-sentyabre--infografika-45960017.html

Узбекистан: инфляция в сентябре — инфографика

Узбекистан: инфляция в сентябре — инфографика

Sputnik Узбекистан

Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.

2024-10-03T15:23+0500

2024-10-03T15:23+0500

2024-10-03T15:23+0500

инфографика

узбекистан

товары

сфера услуг

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По данным Агентства статистики, инфляция в республике по итогам сентября составила 1,2%, с начала года — 6,8%, в годовом выражении — 10,5%.Цены на товары выросли на 1,2%, а услуги подорожали на 1,5%.Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.Ежемесячно в республике обследуют свыше 10тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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