https://uz.sputniknews.ru/20241003/uzbekistan-inflyatsiya-v-sentyabre--infografika-45960017.html
Узбекистан: инфляция в сентябре — инфографика
Узбекистан: инфляция в сентябре — инфографика
Sputnik Узбекистан
Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.
2024-10-03T15:23+0500
2024-10-03T15:23+0500
2024-10-03T15:23+0500
инфографика
узбекистан
товары
сфера услуг
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По данным Агентства статистики, инфляция в республике по итогам сентября составила 1,2%, с начала года — 6,8%, в годовом выражении — 10,5%.Цены на товары выросли на 1,2%, а услуги подорожали на 1,5%.Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.Ежемесячно в республике обследуют свыше 10тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок. Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан инфляция сентябрь товары услуги
узбекистан инфляция сентябрь товары услуги
Узбекистан: инфляция в сентябре — инфографика
Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.
По данным Агентства статистики, инфляция в республике по итогам сентября составила 1,2%, с начала года — 6,8%, в годовом выражении — 10,5%.
Цены на товары выросли на 1,2%, а услуги подорожали на 1,5%.
Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает 420 товаров и 90 услуг.
Ежемесячно в республике обследуют свыше 10тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс. ценовых котировок.
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.