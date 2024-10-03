https://uz.sputniknews.ru/20241003/uzbekistan-uchastvuyut-v-beltexindustry-2024-45957968.html

Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в BelTexIndustry 2024

Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в BelTexIndustry 2024

Sputnik Узбекистан

На крупнейшей отраслевой выставке в Минске представлены узбекские ткани, готовая швейная и текстильная продукция, дизайнерские коллекции

2024-10-03T13:09+0500

2024-10-03T13:09+0500

2024-10-03T14:19+0500

узбекистан

узтекстильпром

участие

выставка

беларусь

экономика

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в 48-й международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2024, сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром". Руководство ассоциации участвовало в официальной церемонии открытия крупнейшей отраслевой выставки, которая проходит в белорусском Минске 2-4 октября. В рамках деловой программы проходят специализированные семинары, посвященные вопросам повышения производительности труда и уменьшения издержек на производстве, HR-трендам на рынке труда, успешной бизнес-стратегии на текстильном рынке, а также бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий и презентации компаний.Узбекские дизайнеры участвуют в показах коллекций одежды.

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