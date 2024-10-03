https://uz.sputniknews.ru/20241003/uzbekistan-uchastvuyut-v-beltexindustry-2024-45957968.html
Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в BelTexIndustry 2024
Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в BelTexIndustry 2024
Sputnik Узбекистан
На крупнейшей отраслевой выставке в Минске представлены узбекские ткани, готовая швейная и текстильная продукция, дизайнерские коллекции
2024-10-03T13:09+0500
2024-10-03T13:09+0500
2024-10-03T14:19+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в 48-й международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2024, сообщает пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром". Руководство ассоциации участвовало в официальной церемонии открытия крупнейшей отраслевой выставки, которая проходит в белорусском Минске 2-4 октября. В рамках деловой программы проходят специализированные семинары, посвященные вопросам повышения производительности труда и уменьшения издержек на производстве, HR-трендам на рынке труда, успешной бизнес-стратегии на текстильном рынке, а также бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий и презентации компаний.Узбекские дизайнеры участвуют в показах коллекций одежды.
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узбекистан текстильные предприятия выставка минск
узбекистан текстильные предприятия выставка минск
Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в BelTexIndustry 2024
13:09 03.10.2024 (обновлено: 14:19 03.10.2024)
На крупнейшей отраслевой выставке в Минске представляют узбекские ткани, готовую швейную и текстильную продукцию, дизайнерские коллекции.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Текстильные предприятия Узбекистана участвуют в 48-й международной выставке по оптовой продаже товаров легкой промышленности BelTexIndustry 2024, сообщает
пресс-служба Ассоциации "Узтекстильпром".
Руководство ассоциации участвовало в официальной церемонии открытия крупнейшей отраслевой выставки, которая проходит в белорусском Минске 2-4 октября.
"На выставке несколько крупных текстильных предприятий Узбекистана представляют ткани, готовую швейную и текстильную продукцию, чтобы увеличить объемы экспорта и расширить возможности стратегического сотрудничества", — говорится в сообщении.
В рамках деловой программы проходят специализированные семинары, посвященные вопросам повышения производительности труда и уменьшения издержек на производстве, HR-трендам на рынке труда, успешной бизнес-стратегии на текстильном рынке, а также бизнес-встречи с участием руководителей ведущих предприятий и презентации компаний.
Узбекские дизайнеры участвуют в показах коллекций одежды.