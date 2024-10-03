https://uz.sputniknews.ru/20241003/voz-risk-rasprostraneniya-smertelno-opasnogo-virusa-45953495.html

ВОЗ сообщила о риске распространения смертельно опасного вируса

ВОЗ сообщила о риске распространения смертельно опасного вируса

Sputnik Узбекистан

Риск вспышки лихорадки Марбург оценивают, как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном и низкий на глобальном уровне

2024-10-03T11:59+0500

2024-10-03T11:59+0500

2024-10-03T12:21+0500

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Миру угрожает эпидемия вируса Марбург (БВМ), предупредила Всемирная организация здравоохранения.Большинство случаев заболевания (более 70%) подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали (Руанда).В настоящее время доступного лечения или вакцины от БВМ не существует. Поэтому людям с симптомами, похожими на Марбург, важно, как можно раньше обратиться за помощью для получения поддерживающего лечения.ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем приняли соответствующие меры реагирования. Для справки: вирусы Марбург и Эбола относятся к одному семейству вирусов. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами (постельным бельем, одеждой). В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе диарея, тошнота, рвота, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяют поддерживающую терапию (пероральное или внутривенное восполнение жидкости) и симптоматическое лечение.

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