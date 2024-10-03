https://uz.sputniknews.ru/20241003/voz-risk-rasprostraneniya-smertelno-opasnogo-virusa-45953495.html
ВОЗ сообщила о риске распространения смертельно опасного вируса
ВОЗ сообщила о риске распространения смертельно опасного вируса
Sputnik Узбекистан
Риск вспышки лихорадки Марбург оценивают, как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном и низкий на глобальном уровне
2024-10-03T11:59+0500
2024-10-03T11:59+0500
2024-10-03T12:21+0500
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Миру угрожает эпидемия вируса Марбург (БВМ), предупредила Всемирная организация здравоохранения.Большинство случаев заболевания (более 70%) подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали (Руанда).В настоящее время доступного лечения или вакцины от БВМ не существует. Поэтому людям с симптомами, похожими на Марбург, важно, как можно раньше обратиться за помощью для получения поддерживающего лечения.ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем приняли соответствующие меры реагирования. Для справки: вирусы Марбург и Эбола относятся к одному семейству вирусов. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами (постельным бельем, одеждой). В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе диарея, тошнота, рвота, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяют поддерживающую терапию (пероральное или внутривенное восполнение жидкости) и симптоматическое лечение.
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воз вирус смертельная опасность
воз вирус смертельная опасность
ВОЗ сообщила о риске распространения смертельно опасного вируса
11:59 03.10.2024 (обновлено: 12:21 03.10.2024)
Риск вспышки лихорадки Марбург оценивают, как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном и низкий на глобальном уровне.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
Миру угрожает эпидемия вируса Марбург (БВМ), предупредила
Всемирная организация здравоохранения.
"По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 областей Руанды", — говорится в сообщении на сайте организации.
Большинство случаев заболевания (более 70%) подтверждено у работников здравоохранения из двух медицинских организаций в Кигали (Руанда).
В настоящее время доступного лечения или вакцины от БВМ не существует. Поэтому людям с симптомами, похожими на Марбург, важно, как можно раньше обратиться за помощью для получения поддерживающего лечения.
ВОЗ оценивает риск этой вспышки как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне.
"Существует риск распространения этой вспышки на соседние страны, поскольку случаи заболевания были зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой. Также высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице с международным аэропортом и дорожными сетями в несколько городов Восточной Африки", — говорится в сообщении.
Известно, что один из контактов совершил международную поездку в Бельгию, в связи с чем приняли соответствующие меры реагирования.
Для справки: вирусы Марбург и Эбола относятся к одному семейству вирусов. Вирус Марбург передается человеку от фруктовых летучих мышей и распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами (постельным бельем, одеждой). В числе его симптомов — сильная головная боль, боль в животе диарея, тошнота, рвота, кровотечение из носа и рта. Для повышения показателей выживаемости пациентов применяют поддерживающую терапию (пероральное или внутривенное восполнение жидкости) и симптоматическое лечение.