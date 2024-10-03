https://uz.sputniknews.ru/20241003/vsu-miny-zapiska-izvineniya-45962060.html
ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для русских бойцов
ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для русских бойцов
Sputnik Узбекистан
Взрыватели боеприпасов были с предохранительной чекой, а под ними находилась записка с извинениями.
2024-10-03T18:40+0500
2024-10-03T18:40+0500
2024-10-03T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. На одном из направлений в зоне СВО украинские военные установили невзведенные мины с посланием для российских бойцов "Русские, простите", сообщает РИА Новости со ссылкой на сапера Ленинградского полка с позывным Бурзум.Собеседник агентства предположил, что так поступили украинские саперы, которые не верят пропаганде киевского режима и не желают воевать с Россией.Российский боец также добавил, что в развязывании конфликта виноваты Запад и его пропаганда.
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MIA „Rossiya Segodnya“
всу мины послания бойцы россия
всу мины послания бойцы россия
ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для русских бойцов
Взрыватели боеприпасов были с предохранительной чекой, а под ними находилась записка с извинениями.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik.
На одном из направлений в зоне СВО украинские военные установили невзведенные мины с посланием для российских бойцов "Русские, простите", сообщает РИА Новости
со ссылкой на сапера Ленинградского полка с позывным Бурзум.
"Парни пришли на поле разминировать и встретили взрыватели на противотанковых минах, и везде чека стояла предохранительная, то есть мина была невзведенная. <...> И когда открутили взрыватели, достали, там в некоторых лежали бумажки "Русские, простите". Буквально два слова: "Русские, простите". То есть мины специально не взвели. Пришли, положили, но их не взвели", — рассказал он.
Собеседник агентства предположил, что так поступили украинские саперы, которые не верят пропаганде киевского режима и не желают воевать с Россией.
"То есть они намекают на то, что кому-то эта война все-таки не нужна. Даже тем, кто воюет против нас. По сути, украинский народ, большинство понимают, что они воюют ни за что", — отметил Бурзум.
Российский боец также добавил, что в развязывании конфликта виноваты Запад и его пропаганда.