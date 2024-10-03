https://uz.sputniknews.ru/20241003/vsu-miny-zapiska-izvineniya-45962060.html

ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для русских бойцов

ВСУ установили невзведенные мины с неожиданным посланием для русских бойцов

Sputnik Узбекистан

Взрыватели боеприпасов были с предохранительной чекой, а под ними находилась записка с извинениями.

2024-10-03T18:40+0500

2024-10-03T18:40+0500

2024-10-03T18:40+0500

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. На одном из направлений в зоне СВО украинские военные установили невзведенные мины с посланием для российских бойцов "Русские, простите", сообщает РИА Новости со ссылкой на сапера Ленинградского полка с позывным Бурзум.Собеседник агентства предположил, что так поступили украинские саперы, которые не верят пропаганде киевского режима и не желают воевать с Россией.Российский боец также добавил, что в развязывании конфликта виноваты Запад и его пропаганда.

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