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https://uz.sputniknews.ru/20241003/yashil-makon-pobeda-konkurs-zelenaya-yevraziya-armeniya-45961748.html
Общенациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении
Общенациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении
Sputnik Узбекистан
В Узбекистане в рамках этого проекта ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, увеличивая зеленые площади в городах на 30%
2024-10-03T18:10+0500
2024-10-03T18:10+0500
узбекистан
проект
яшил макон
победа
конкурс
армения
еэк
еаэс
озеленение
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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Общенациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана. В рамках общенационального проекта "Яшил макон", инициированного Шавкатом Мирзиёевым, ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, тем самым увеличивая зеленые площади в городах на 30%. В номинации "Просвещение и образование в сфере климата" первое место занял еще один проект министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана — Green University. Второй международный климатический конкурс "Зеленая Евразия" организован Евразийской экономической комиссией и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В этом году на конкурс поступило более 300 практик из 12 стран. Все они направлены на климатическую адаптацию и низкоуглеродное развитие государств-членов ЕАЭС.Победителями и финалистами в 15 различных номинациях стали 57 лучших климатических практик из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Ирана, Египта, Индонезии. Видеообращение победителям и призерам конкурса направил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Напомним, что в Узбекистане, в рамках общенационального проекта "Яшил макон", инициированного Шавкатом Мирзиёевым, ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, тем самым увеличивая зеленые площади в городах на 30%.
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узбекистан проект яшил макон победа конкурс евразия армения
узбекистан проект яшил макон победа конкурс евразия армения

Общенациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении

18:10 03.10.2024
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики УзбекистанНациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении
Национальный проект Яшил Макон победил в конкурсе Зеленая Евразия в Армении - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.10.2024
© Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата республики Узбекистан
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В Узбекистане в рамках этого проекта ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, увеличивая зеленые площади в городах на 30%.
ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Общенациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана.
"Общенациональный проект "Яшил макон" ("Зеленое пространство"), направленный на повышение уровня озеленения Узбекистана, стал победителем в номинации "Сельское и лесное хозяйство в новых климатических условиях" на втором международном климатическом конкурсе "Зеленая Евразия", прошедшем в Ереване", — говорится в сообщении.
В рамках общенационального проекта "Яшил макон", инициированного Шавкатом Мирзиёевым, ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, тем самым увеличивая зеленые площади в городах на 30%.
В номинации "Просвещение и образование в сфере климата" первое место занял еще один проект министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана — Green University.
Второй международный климатический конкурс "Зеленая Евразия" организован Евразийской экономической комиссией и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
В этом году на конкурс поступило более 300 практик из 12 стран. Все они направлены на климатическую адаптацию и низкоуглеродное развитие государств-членов ЕАЭС.
Победителями и финалистами в 15 различных номинациях стали 57 лучших климатических практик из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Ирана, Египта, Индонезии.
Видеообращение победителям и призерам конкурса направил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

"Каждое государство ЕАЭС самостоятельно реализует свои международные обязательства в рамках климатической повестки, поэтому конкурс "Зеленая Евразия" можно считать своеобразной демонстрацией национальных достижений стран в этой области", — отметил он.

Напомним, что в Узбекистане, в рамках общенационального проекта "Яшил макон", инициированного Шавкатом Мирзиёевым, ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, тем самым увеличивая зеленые площади в городах на 30%.
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