https://uz.sputniknews.ru/20241003/yashil-makon-pobeda-konkurs-zelenaya-yevraziya-armeniya-45961748.html

Общенациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении

Общенациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении

Sputnik Узбекистан

В Узбекистане в рамках этого проекта ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, увеличивая зеленые площади в городах на 30%

2024-10-03T18:10+0500

2024-10-03T18:10+0500

2024-10-03T18:10+0500

узбекистан

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озеленение

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ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. Общенациональный проект "Яшил Макон" победил в конкурсе "Зеленая Евразия" в Армении, сообщает пресс-служба Минэкологии Узбекистана. В рамках общенационального проекта "Яшил макон", инициированного Шавкатом Мирзиёевым, ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, тем самым увеличивая зеленые площади в городах на 30%. В номинации "Просвещение и образование в сфере климата" первое место занял еще один проект министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана — Green University. Второй международный климатический конкурс "Зеленая Евразия" организован Евразийской экономической комиссией и АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". В этом году на конкурс поступило более 300 практик из 12 стран. Все они направлены на климатическую адаптацию и низкоуглеродное развитие государств-членов ЕАЭС.Победителями и финалистами в 15 различных номинациях стали 57 лучших климатических практик из Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Ирана, Египта, Индонезии. Видеообращение победителям и призерам конкурса направил председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Напомним, что в Узбекистане, в рамках общенационального проекта "Яшил макон", инициированного Шавкатом Мирзиёевым, ежегодно высаживают 200 млн саженцев деревьев и кустарников, тем самым увеличивая зеленые площади в городах на 30%.

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