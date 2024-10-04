https://uz.sputniknews.ru/20241004/lavrov-moskva-kurs-razvitiye-politika-svyaz-kabul-45980340.html

Лавров: Москва продолжит курс на развитие политических связей с Кабулом

Лавров: Москва продолжит курс на развитие политических связей с Кабулом

Sputnik Узбекистан

В Москве состоялось шестое заседание Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану с участием спецпредставителей и старших должностных лиц ряда стран

2024-10-04T16:52+0500

2024-10-04T16:52+0500

2024-10-04T17:17+0500

россия

сергей лавров

афганистан

мид рф

заседание

москва

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. "Москва продолжит курс на развитие политических и торгово-экономических связей с Кабулом. В этой связи с удовлетворением отмечаем интенсивность делегационного обмена между нашими странами", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу в Москве на шестом заседании Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану.Московский формат консультаций — наиболее авторитетная многосторонняя площадка, на которой страны региона координируют практические подходы к проблематике афганского урегулирования.В ходе заседания стороны консолидировано подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в контртеррористической и антинаркотической областях.Участники МФК также высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом.Была подчеркнута востребованность международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована.Главное из выступления главы МИД РФ— Ценность Московской диалоговой площадки неуклонно возрастает.— Необходимо поддерживать прагматичный диалог с нынешним правительством Афганистана.— С учетом ведущейся на Западе дискуссии неприемлемо возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы то ни было предлогами.— Поддержан активный настрой афганских властей на купирование террористической угрозы.— Регулярные поставки в Афганистан продовольствия и товаров первой необходимости будут продолжены.В заседании приняли участие спецпредставители и старшие должностные лица России, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. В мероприятии в качестве главного гостя участвовал и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир-Хан Моттаки.По итогам встречи принято совместное заявление. Главное: — стороны призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях;— стороны подтвердили свою незыблемую поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства;— стороны отметили перспективность развития торгово-экономических обменов, инвестиционного сотрудничества Афганистана со странами региона и международным сообществом;— стороны подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганскому населению и призвали международное сообщество активизировать оказание чрезвычайной гуманитарной помощи афганскому населению, одновременно подтверждая недопустимость ее политизации;— стороны выразили надежду на умеренное, компетентное и инклюзивное управление со стороны де-факто властей Афганистана для защиты основных прав и интересов всего афганского населения;— стороны призвали действующие власти Афганистана обеспечить необходимые условия для улучшения благосостояния афганского народа, предотвращения его дальнейшей миграции и обеспечения условий для возвращения беженцев.

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