Лавров: Москва продолжит курс на развитие политических связей с Кабулом
16:52 04.10.2024 (обновлено: 17:17 04.10.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI заседании московского формата консультаций по Афганистану
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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В Москве состоялось шестое заседание Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану с участием спецпредставителей и старших должностных лиц России, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. "Москва продолжит курс на развитие политических и торгово-экономических связей с Кабулом. В этой связи с удовлетворением отмечаем интенсивность делегационного обмена между нашими странами", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу в Москве на шестом заседании Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану.
Московский формат консультаций — наиболее авторитетная многосторонняя площадка, на которой страны региона координируют практические подходы к проблематике афганского урегулирования.
В ходе заседания стороны консолидировано подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в контртеррористической и антинаркотической областях.
Участники МФК также высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом.
Была подчеркнута востребованность международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована.
"Очевиден тупик (в этом нет необходимости никого убеждать), в который заводит ситуацию вокруг Афганистана циничная политика "коллективного Запада". Вашингтон и его союзники, декларируя приверженность международной поддержке афганцев, на деле мешают возрождению афганского государства. Игнорируя критику со стороны мирового сообщества, США по-прежнему незаконно удерживают национальные авуары Афганистана, сохраняют жесткие санкции в отношении банковского сектора этой страны", — отметил Лавров.
Главное из выступления главы МИД РФ
— Ценность Московской диалоговой площадки неуклонно возрастает.
— Ценность Московской диалоговой площадки неуклонно возрастает.
— Необходимо поддерживать прагматичный диалог с нынешним правительством Афганистана.
— С учетом ведущейся на Западе дискуссии неприемлемо возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы то ни было предлогами.
— С учетом ведущейся на Западе дискуссии неприемлемо возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы то ни было предлогами.
— Поддержан активный настрой афганских властей на купирование террористической угрозы.
— Регулярные поставки в Афганистан продовольствия и товаров первой необходимости будут продолжены.
"В заключение еще раз подчеркну нашу линию на содействие решению все еще многочисленных проблем Афганистана, развивая для этого как Московский формат, так и механизм встреч стран-соседей. Убеждены, что именно региональные площадки, сопрягая свои усилия, смогут достичь максимально значимых результатов", — резюмировал Лавров.
В заседании приняли участие спецпредставители и старшие должностные лица России, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. В мероприятии в качестве главного гостя участвовал и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир-Хан Моттаки.
По итогам встречи принято совместное заявление. Главное:
По итогам встречи принято совместное заявление. Главное:
— стороны призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях;
— стороны подтвердили свою незыблемую поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства;
— стороны отметили перспективность развития торгово-экономических обменов, инвестиционного сотрудничества Афганистана со странами региона и международным сообществом;
— стороны подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганскому населению и призвали международное сообщество активизировать оказание чрезвычайной гуманитарной помощи афганскому населению, одновременно подтверждая недопустимость ее политизации;
— стороны выразили надежду на умеренное, компетентное и инклюзивное управление со стороны де-факто властей Афганистана для защиты основных прав и интересов всего афганского населения;
— стороны призвали действующие власти Афганистана обеспечить необходимые условия для улучшения благосостояния афганского народа, предотвращения его дальнейшей миграции и обеспечения условий для возвращения беженцев.
— стороны подтвердили свою незыблемую поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства;
— стороны отметили перспективность развития торгово-экономических обменов, инвестиционного сотрудничества Афганистана со странами региона и международным сообществом;
— стороны подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганскому населению и призвали международное сообщество активизировать оказание чрезвычайной гуманитарной помощи афганскому населению, одновременно подтверждая недопустимость ее политизации;
— стороны выразили надежду на умеренное, компетентное и инклюзивное управление со стороны де-факто властей Афганистана для защиты основных прав и интересов всего афганского населения;
— стороны призвали действующие власти Афганистана обеспечить необходимые условия для улучшения благосостояния афганского народа, предотвращения его дальнейшей миграции и обеспечения условий для возвращения беженцев.