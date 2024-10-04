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https://uz.sputniknews.ru/20241004/lavrov-moskva-kurs-razvitiye-politika-svyaz-kabul-45980340.html
Лавров: Москва продолжит курс на развитие политических связей с Кабулом
Лавров: Москва продолжит курс на развитие политических связей с Кабулом
Sputnik Узбекистан
В Москве состоялось шестое заседание Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану с участием спецпредставителей и старших должностных лиц ряда стран
2024-10-04T16:52+0500
2024-10-04T17:17+0500
россия
сергей лавров
афганистан
мид рф
заседание
москва
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. "Москва продолжит курс на развитие политических и торгово-экономических связей с Кабулом. В этой связи с удовлетворением отмечаем интенсивность делегационного обмена между нашими странами", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу в Москве на шестом заседании Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану.Московский формат консультаций — наиболее авторитетная многосторонняя площадка, на которой страны региона координируют практические подходы к проблематике афганского урегулирования.В ходе заседания стороны консолидировано подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в контртеррористической и антинаркотической областях.Участники МФК также высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом.Была подчеркнута востребованность международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована.Главное из выступления главы МИД РФ— Ценность Московской диалоговой площадки неуклонно возрастает.— Необходимо поддерживать прагматичный диалог с нынешним правительством Афганистана.— С учетом ведущейся на Западе дискуссии неприемлемо возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы то ни было предлогами.— Поддержан активный настрой афганских властей на купирование террористической угрозы.— Регулярные поставки в Афганистан продовольствия и товаров первой необходимости будут продолжены.В заседании приняли участие спецпредставители и старшие должностные лица России, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. В мероприятии в качестве главного гостя участвовал и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир-Хан Моттаки.По итогам встречи принято совместное заявление. Главное: — стороны призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях;— стороны подтвердили свою незыблемую поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства;— стороны отметили перспективность развития торгово-экономических обменов, инвестиционного сотрудничества Афганистана со странами региона и международным сообществом;— стороны подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганскому населению и призвали международное сообщество активизировать оказание чрезвычайной гуманитарной помощи афганскому населению, одновременно подтверждая недопустимость ее политизации;— стороны выразили надежду на умеренное, компетентное и инклюзивное управление со стороны де-факто властей Афганистана для защиты основных прав и интересов всего афганского населения;— стороны призвали действующие власти Афганистана обеспечить необходимые условия для улучшения благосостояния афганского народа, предотвращения его дальнейшей миграции и обеспечения условий для возвращения беженцев.
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лавров москва политика связь кабул заседание московский формат консультации мфк афганистан
лавров москва политика связь кабул заседание московский формат консультации мфк афганистан

Лавров: Москва продолжит курс на развитие политических связей с Кабулом

16:52 04.10.2024 (обновлено: 17:17 04.10.2024)
© Sputnik / Кристина КормилицынаМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI заседании московского формата консультаций по Афганистану
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на VI заседании московского формата консультаций по Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.10.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
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В Москве состоялось шестое заседание Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану с участием спецпредставителей и старших должностных лиц России, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. "Москва продолжит курс на развитие политических и торгово-экономических связей с Кабулом. В этой связи с удовлетворением отмечаем интенсивность делегационного обмена между нашими странами", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в пятницу в Москве на шестом заседании Московского формата консультаций (МФК) по Афганистану.
Московский формат консультаций — наиболее авторитетная многосторонняя площадка, на которой страны региона координируют практические подходы к проблематике афганского урегулирования.
В ходе заседания стороны консолидировано подтвердили поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства. Выразили готовность оказывать Кабулу содействие в контртеррористической и антинаркотической областях.
Участники МФК также высказали заинтересованность в проработке региональных инфраструктурных проектов с участием Афганистана, отметили перспективность экономических и торговых обменов, инвестиционного сотрудничества с Кабулом.
Была подчеркнута востребованность международной гуманитарной помощи Афганистану, которая не должна быть политизирована.
"Очевиден тупик (в этом нет необходимости никого убеждать), в который заводит ситуацию вокруг Афганистана циничная политика "коллективного Запада". Вашингтон и его союзники, декларируя приверженность международной поддержке афганцев, на деле мешают возрождению афганского государства. Игнорируя критику со стороны мирового сообщества, США по-прежнему незаконно удерживают национальные авуары Афганистана, сохраняют жесткие санкции в отношении банковского сектора этой страны", — отметил Лавров.
Главное из выступления главы МИД РФ

— Ценность Московской диалоговой площадки неуклонно возрастает.
— Необходимо поддерживать прагматичный диалог с нынешним правительством Афганистана.

— С учетом ведущейся на Западе дискуссии неприемлемо возвращение военной инфраструктуры третьих стран на территорию Афганистана или размещение новых военных объектов в соседних с ним государствах под какими бы то ни было предлогами.
— Поддержан активный настрой афганских властей на купирование террористической угрозы.
— Регулярные поставки в Афганистан продовольствия и товаров первой необходимости будут продолжены.
"В заключение еще раз подчеркну нашу линию на содействие решению все еще многочисленных проблем Афганистана, развивая для этого как Московский формат, так и механизм встреч стран-соседей. Убеждены, что именно региональные площадки, сопрягая свои усилия, смогут достичь максимально значимых результатов", — резюмировал Лавров.
В заседании приняли участие спецпредставители и старшие должностные лица России, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. В мероприятии в качестве главного гостя участвовал и. о. министра иностранных дел Афганистана Амир-Хан Моттаки.

По итогам встречи принято совместное заявление. Главное:
— стороны призвали к укреплению контртеррористического сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях;

— стороны подтвердили свою незыблемую поддержку становлению Афганистана в качестве независимого, единого и мирного государства;

— стороны отметили перспективность развития торгово-экономических обменов, инвестиционного сотрудничества Афганистана со странами региона и международным сообществом;

— стороны подтвердили готовность продолжать гуманитарную поддержку афганскому населению и призвали международное сообщество активизировать оказание чрезвычайной гуманитарной помощи афганскому населению, одновременно подтверждая недопустимость ее политизации;

— стороны выразили надежду на умеренное, компетентное и инклюзивное управление со стороны де-факто властей Афганистана для защиты основных прав и интересов всего афганского населения;

— стороны призвали действующие власти Афганистана обеспечить необходимые условия для улучшения благосостояния афганского народа, предотвращения его дальнейшей миграции и обеспечения условий для возвращения беженцев.
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