https://uz.sputniknews.ru/20241004/migrant-raskol-strana-45975206.html

Мигранты раскололи страну

Мигранты раскололи страну

Sputnik Узбекистан

Что делать непопулярному руководителю с популярным политиком? Посадить, убить, ошельмовать черным пиаром?

2024-10-04T17:20+0500

2024-10-04T17:20+0500

2024-10-04T17:20+0500

мигранты

франция

париж

нато

марин ле пен

аналитика

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Задача осложняется тем, что дело происходит во Франции — на родине либерте, эгалите и прочей фратерните. Нам долгое время выдавали эту страну за "ведущую демократию", а прозападные властители дум языки стерли, пытаясь убедить нас, как хорошо бы нам отказаться от себя и превратиться во "вторую Францию". И тут "такой пассаж": популярнейшую Марин Ле Пен только что отдали под суд, ей грозит тюремный срок до десяти лет и запрет избираться. Не постеснялись привлечь — пока в качестве свидетеля — даже ее девяностошестилетнего отца. Старику разрешено давать показания по видеосвязи — это выдается за невиданный гуманизм французской Фемиды.Для полноты картины: рейтинг действующего президента Макрона пробивает дно — у него 25 процентов. Рейтинг Марин Ле Пен — около 40 процентов. Она была самым опасным соперником Макрона на президентских выборах и считается фаворитом президентской гонки — 2027. Ее партия отлично выступила летом на выборах в Европарламент, а свое присутствие в Нацсобрании Франции нарастила за двенадцать лет в семьдесят раз: с двух мест в 2012 году до 143-х в этом.Успех просто ошеломляющий, и достигнут он не политическим жульничеством, а настойчивым поиском идей, которые объединяют большинство народа Франции. Ле Пен аккуратно двигала свою унаследованную от отца партию к политическому центру, смягчая радикальную риторику старшего поколения, привлекая к сотрудничеству молодежь и представителей разнообразных меньшинств. Это сделало ее самым популярным политиком Франции, причем единственным, который обещает решить главные проблемы страны: невыгодные вассальные отношения с Вашингтоном и Брюсселем и неконтролируемый наплыв мигрантов.Ну и что с ней такой делать? Черный пиар использовался сначала против ее отца, потом против нее самой десятилетиями. Обильными потоками лились на Ле Пенов обвинения в "расизме", "нацизме" и прочих неаппетитных вещах. Но французские избиратели прекрасно понимали, что к чему, и их симпатии к "Национальному объединению" только росли.Макрон тем временем проиграл все что мог, и даже нечистоплотные интриги не помогли ему добиться успеха. Он вылез из кожи вон, чтобы не дать победить "Национальному объединению" на парламентских выборах в стране, но это аукнулось глубоким политическим кризисом: больше двух месяцев Франция жила вообще без правительства. Ле Пен же на этих кризисах только набирала очки — слишком выгодно смотрелась ее оппозиционная партия на фоне тотальной политической импотенции правящего класса.Ситуация очень похожа на то, что творится в США, и видно, что Макрон пошел по стопам Байдена: теперь Марин Ле Пен будут таскать по судам, как Трампа. Пока посадить хотят за растрату денег на зарплаты помощникам депутатов — подобные обвинения французские власти традиционно лепят своим политическим противникам. Это означает до десяти лет тюрьмы, до одного миллиона евро штрафа, а также запрет участия в президентских выборах 2027 года — очень удобно для Макрона, который сможет подобрать в преемники кого-нибудь из своих миньонов.Не совсем понятно, правда, при чем тут демократия. Засадить в тюрьму ведущего оппозиционного политика страны, не допустить ее к президентским выборам, которые она могла выиграть? Это все точно происходит во Франции, а не в какой-нибудь банановой республике? Ведь сегодня даже в бывших французских колониях в Африке с демократией все гораздо лучше, чем в Париже.Гонения часто идут на пользу оппозиционерам — и нет сомнения, что Марин Ле Пен наберет очки на своем преследовании. Популярный политик, которого, внаглую задействуя админресурс, прессуют власти, обречен на любовь народных масс — пример Трампа тому свидетельство. Однако то, что работало в демократиях, не работает при диктатуре. Как бы успешно ни выступало "Национальное объединение", его даже близко не подпускают к рычагам власти. Истеблишмент все запер наглухо. Если им не удастся остановить Марин Ле Пен мирным путем, они попытаются ее убить — Трамп и Фицо не дадут соврать.Поэтому надеяться на решительное изменение политики Парижа, внешней и внутренней, в ближайшие годы невозможно. Важны, однако, эти процессы тем, что выстраиваемая Макроном диктатура — достаточно нестабильный режим. Она по определению обречена на кризисы, мятежи, хаос и развал.Миллионы французов, голосовавших за Ле Пен и ее партию, никуда не делись и по-прежнему недовольны положением дел. Засилье мигрантского криминала только нарастает, оно уже превратило легендарные французские города в помойки. Самоубийственная проукраинская политика грозит втащить страну в мировую войну. Зависимость от окриков из Вашингтона и Брюсселя не просто унизительна, она стала откровенно опасной. И в довершение картины — французские левые с нездоровой ожесточенностью бросаются на французских правых, мутузят их на улицах и устраивают перманентный политический кризис. Страна расколота: половина за то, чтобы выйти из НАТО и ЕС и выгнать мигрантов, другая — за то, чтобы оставить все как было.Все эти конфликты продолжат раздирать Францию, ослабляя и разоряя ее. Когда-то одна из богатейших стран мира будет скатываться в нищету и депрессию — именно так выглядит проигрыш в глобальной экономической войне, в которую Вашингтон втянул своих неумных европейских сателлитов. А Марин Ле Пен остается пожелать всяческих успехов. У нее нет сил, чтобы сделать Францию союзником России, зато достаточно влияния, чтобы еще больше расколоть и ослабить Францию.

франция

париж

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2024

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

Виктория Никифорова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0f/34952485_156:0:432:276_100x100_80_0_0_84edf55a737c860728239c6696953cba.jpg

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мигранты раскол страна руководитель политик пиар