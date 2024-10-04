Видео: в пресс-центре Sputnik обсудили итоги III Евразийского экономического форума
15:01 04.10.2024 (обновлено: 15:56 04.10.2024)
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Эксклюзив
Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост на тему "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", посвященный итогам III Евразийского экономического форума.
Участники
в Москве:
— министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян;
в странах — представители СМИ.
В ходе видеомоста обсудили:
Какие направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС главы правительств утвердили в стратегическом документе до 2030 года?
Как работает Карта индустриализации Союза?
Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка?
Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?
Как работает Карта индустриализации Союза?
Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка?
Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?
Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.