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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
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Видео: в пресс-центре Sputnik обсудили итоги III Евразийского экономического форума
Видео: в пресс-центре Sputnik обсудили итоги III Евразийского экономического форума
Sputnik Узбекистан
Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета
2024-10-04T15:01+0500
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пресс-центр
пресс-центр
узбекистан
форум
еаэс
итоги
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост на тему "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", посвященный итогам III Евразийского экономического форума.Участники в Москве:— министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян;в странах — представители СМИ. В ходе видеомоста обсудили: Какие направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС главы правительств утвердили в стратегическом документе до 2030 года?Как работает Карта индустриализации Союза?Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка?Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.
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пресс центр sputnik итоги евразийский экономический форум ереван заседание евразийский межправительственный совет
пресс центр sputnik итоги евразийский экономический форум ереван заседание евразийский межправительственный совет

Видео: в пресс-центре Sputnik обсудили итоги III Евразийского экономического форума

15:01 04.10.2024 (обновлено: 15:56 04.10.2024)
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Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост на тему "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", посвященный итогам III Евразийского экономического форума.
Участники
в Москве:
— министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян;
в странах — представители СМИ.
В ходе видеомоста обсудили:
Какие направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС главы правительств утвердили в стратегическом документе до 2030 года?
Как работает Карта индустриализации Союза?
Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка?
Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?
Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.
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