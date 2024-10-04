https://uz.sputniknews.ru/20241004/press-tsentr-sputnik-itog-yevraziyskiy-ekonomicheskiy-forum-45971770.html

Видео: в пресс-центре Sputnik обсудили итоги III Евразийского экономического форума

Видео: в пресс-центре Sputnik обсудили итоги III Евразийского экономического форума

Sputnik Узбекистан

Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета

2024-10-04T15:01+0500

2024-10-04T15:01+0500

2024-10-04T15:56+0500

пресс-центр

пресс-центр

узбекистан

форум

еаэс

итоги

видео

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45975462_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1dc1516e2177688b3a3ef2a895101939.jpg

ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik прошел видеомост на тему "10 лет ЕАЭС: перспективы и приоритеты", посвященный итогам III Евразийского экономического форума.Участники в Москве:— министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Гоар Барсегян;в странах — представители СМИ. В ходе видеомоста обсудили: Какие направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС главы правительств утвердили в стратегическом документе до 2030 года?Как работает Карта индустриализации Союза?Какие цифровые сервисы разрабатываются в сфере сельского хозяйства для трансформации аграрного рынка?Какие совместные проекты одобрены в сфере импортозамещения?Форум проходил в Ереване 30 сентября–1 октября и был приурочен к заседанию Евразийского межправительственного совета.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс центр sputnik итоги евразийский экономический форум ереван заседание евразийский межправительственный совет