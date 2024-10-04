https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-moskovskiy-format-konsultatsii-afganistan-problematika-45973396.html

РУз участвует в "московском формате" консультаций по афганской проблематике

РУз участвует в "московском формате" консультаций по афганской проблематике

Sputnik Узбекистан

Среди участников глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель и поверенный в делах Ирана в Афганистане Хасан Каземи Куми, начальник управления стратегических исследований МИД Таджикистана Шараф Рахими и многие другие

2024-10-04T13:21+0500

2024-10-04T13:21+0500

2024-10-04T15:08+0500

россия

узбекистан

афганистан

заседание

москва

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев принимает участие в "московском формате" консультаций по афганской проблематике в Москве. В заседании также участвуют:Эти консультации — шестые по счету. Участники обсуждают вопросы содействия процессу афганского национального примирения и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

россия

узбекистан

афганистан

москва

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узбекистан московский формат консультации афганистан проблематика глава мид рф сергей лавров спецпредставитель иран хасан каземи куми таджикистан шараф рахими