https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-moskovskiy-format-konsultatsii-afganistan-problematika-45973396.html
РУз участвует в "московском формате" консультаций по афганской проблематике
РУз участвует в "московском формате" консультаций по афганской проблематике
Sputnik Узбекистан
Среди участников глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель и поверенный в делах Ирана в Афганистане Хасан Каземи Куми, начальник управления стратегических исследований МИД Таджикистана Шараф Рахими и многие другие
2024-10-04T13:21+0500
2024-10-04T13:21+0500
2024-10-04T15:08+0500
россия
узбекистан
афганистан
заседание
москва
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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев принимает участие в "московском формате" консультаций по афганской проблематике в Москве. В заседании также участвуют:Эти консультации — шестые по счету. Участники обсуждают вопросы содействия процессу афганского национального примирения и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
россия
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узбекистан московский формат консультации афганистан проблематика глава мид рф сергей лавров спецпредставитель иран хасан каземи куми таджикистан шараф рахими
узбекистан московский формат консультации афганистан проблематика глава мид рф сергей лавров спецпредставитель иран хасан каземи куми таджикистан шараф рахими
РУз участвует в "московском формате" консультаций по афганской проблематике
13:21 04.10.2024 (обновлено: 15:08 04.10.2024)
Среди участников глава МИД РФ Сергей Лавров, спецпредставитель и поверенный в делах Ирана в Афганистане Хасан Каземи Куми, начальник управления стратегических исследований МИД Таджикистана Шараф Рахими и многие другие.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев принимает участие в "московском формате" консультаций по афганской проблематике в Москве.
В заседании также участвуют:
глава МИД РФ Сергей Лавров;
спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов;
спецпредставитель и поверенный в делах Ирана в Афганистане Хасан Каземи Куми;
спецпредставитель Китая по Афганистану Юэ Сяоюн;
глава департамента Западной Азии и Афганистана МИД Пакистана Ахмад Насим Варраич;
глава департамента Пакистана, Афганистана и Ирана МИД Индии Джитендер Пал Сингх;
начальник управления стратегических исследований МИД Таджикистана Шараф Рахими;
спецпредставитель МИД Кыргызстана по Афганистану Авазбек Абдуразаков;
и. о. главы МИД "Талибана"* Амир-Хан Муттаки.
"В Афганистане все еще присутствуют различные террористические группировки или совершают набеги из-за границы. В наших общих интересах оказывать афганским властям необходимое действенное содействие и на данном направлении", — отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии заседания.
Эти консультации — шестые по счету. Участники обсуждают вопросы содействия процессу афганского национального примирения и расширения взаимодействия государств региона с Кабулом в политической, экономической, контртеррористической и антинаркотической областях.
Сам формат был создан в апреле 2017 года. Он объединяет 10 стран, заинтересованных в афганском урегулировании. Это Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность