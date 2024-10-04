https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-sozdaniye-agentstvo-otxody-45971167.html

В Узбекистане создадут Агентство по управлению отходами

В Узбекистане создадут Агентство по управлению отходами

Sputnik Узбекистан

Агентство станет связующим звеном между населением и предприятиями санитарной очистки по вопросам обращения с отходами

2024-10-04T12:23+0500

2024-10-04T12:23+0500

2024-10-04T12:32+0500

узбекистан

отходы

экономика

специальная техника

предприниматели

население

экология

общество

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики, сообщает Минюст РУз. Это предусматривает указ президента, посвященный мерам по обеспечению прозрачности и дальнейшему совершенствованию системы управления в сферах экологии и охраны окружающей среды. Агентство будет государственным органом, ответственным за разработку, проведение испытаний и внедрение в практику единых норм и стандартов, координацию деятельности в сфере обращения с отходами, а также управление госимуществом в этой сфере. Кроме того, с 1 января 2026 года с целью обеспечения открытости и полного налаживания обратной связи между предпринимателями и населением планируется:

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узбекистан агентство управление отходы население предприятие санитарная очистка обращение отходы