В Узбекистане создадут Агентство по управлению отходами
12:23 04.10.2024 (обновлено: 12:32 04.10.2024)
© РИА Новости / Алексей МайшевМусороперерабатывающий завод. Иллюстративное фото
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Агентство станет связующим звеном между населением и предприятиями санитарной очистки по вопросам обращения с отходами.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. В Узбекистане создадут Агентство по управлению отходами и развитию циркулярной экономики, сообщает Минюст РУз.
Это предусматривает указ президента, посвященный мерам по обеспечению прозрачности и дальнейшему совершенствованию системы управления в сферах экологии и охраны окружающей среды.
Агентство будет государственным органом, ответственным за разработку, проведение испытаний и внедрение в практику единых норм и стандартов, координацию деятельности в сфере обращения с отходами, а также управление госимуществом в этой сфере.
Кроме того, с 1 января 2026 года с целью обеспечения открытости и полного налаживания обратной связи между предпринимателями и населением планируется:
онлайн-отслеживание процессов проводимых тендеров по передаче предпринимателям услуг по обращению с отходами;
установка предприятиями санитарной очистки камер видеонаблюдения на мусоросборочных пунктах и создание возможности наблюдения жителями за работами, проводимыми в этих пунктах;
установка систем онлайн-определения местоположения (GPS) на всех видах специальной техники, осуществляющей транспортировку отходов;
создание Call-центра для предоставления полной информации о предприятиях санитарной очистки, приема жалоб по качеству и охвату услугами, а также обратной связи с предприятиями санитарной очистки;
предоставление достоверной информации о географической границе территорий обслуживания предприятий санитарной очистки, дислокации мусоросборочных пунктов (контейнеров), прикрепленных к населению и юридическим лицам;
ознакомление с графиком вывоза отходов абонентов.