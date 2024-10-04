https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-uchastiye-cammit-dialog-sotrudnichestvo-aziya-45963845.html

Узбекистан принял участие в III cаммите Диалога по сотрудничеству в Азии

Узбекистан принял участие в III cаммите Диалога по сотрудничеству в Азии

Sputnik Узбекистан

Он прошел в столице Катара Дохе под тематическим названием "Спортивная дипломатия"

2024-10-04T09:51+0500

2024-10-04T09:51+0500

2024-10-04T09:56+0500

узбекистан

катар

саммит

центральная азия

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в III cаммите Диалога по сотрудничеству в Азии, прошедшем в Катаре, сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов. В рамках Азиатского диалога также прошел бизнес-форум под названием "Искусственный интеллект и новые бизнесы". В его работе приняли участие делегация Узбекистана, а также более 200 руководителей министерств, ведомств, представители международных организаций и бизнес-структур, сообщает МИД. Как подчеркнул министр торговли и промышленности Катара Шейх К. Аль-Тани, приоритетными задачами являются развитие межгосударственных цифровых технологий в странах-партнерах, продвижение сфер электронной коммерции и платформ, а также создание новых бизнес-моделей между правительством и частным сектором. Узбекская сторона отметила основные задачи и направления по внедрению искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики — торговлю, промышленность, транспорт, энергетику, сельское хозяйство и сферу услуг. Предложено скоординировать усилия по расширению применения искусственного интеллекта в цепочках поставок производимой продукции и налаживания совместной работы в этом направлении.

узбекистан

катар

центральная азия

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