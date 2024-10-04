https://uz.sputniknews.ru/20241004/uzbekistan-uchastiye-cammit-dialog-sotrudnichestvo-aziya-45963845.html
Узбекистан принял участие в III cаммите Диалога по сотрудничеству в Азии
Узбекистан принял участие в III cаммите Диалога по сотрудничеству в Азии
Sputnik Узбекистан
Он прошел в столице Катара Дохе под тематическим названием "Спортивная дипломатия"
2024-10-04T09:51+0500
2024-10-04T09:51+0500
2024-10-04T09:56+0500
узбекистан
катар
саммит
центральная азия
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45964501_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9cb31f07ccfe9aec9135a639ebcee428.jpg
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. Делегация Узбекистана приняла участие в III cаммите Диалога по сотрудничеству в Азии, прошедшем в Катаре, сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов. В рамках Азиатского диалога также прошел бизнес-форум под названием "Искусственный интеллект и новые бизнесы". В его работе приняли участие делегация Узбекистана, а также более 200 руководителей министерств, ведомств, представители международных организаций и бизнес-структур, сообщает МИД. Как подчеркнул министр торговли и промышленности Катара Шейх К. Аль-Тани, приоритетными задачами являются развитие межгосударственных цифровых технологий в странах-партнерах, продвижение сфер электронной коммерции и платформ, а также создание новых бизнес-моделей между правительством и частным сектором. Узбекская сторона отметила основные задачи и направления по внедрению искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики — торговлю, промышленность, транспорт, энергетику, сельское хозяйство и сферу услуг. Предложено скоординировать усилия по расширению применения искусственного интеллекта в цепочках поставок производимой продукции и налаживания совместной работы в этом направлении.
узбекистан
катар
центральная азия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45964501_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_d36ea2c7fb90570a33015f4e666b0ea3.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан cаммит диалог сотрудничество азия катар доха спорт дипломатия
узбекистан cаммит диалог сотрудничество азия катар доха спорт дипломатия
Узбекистан принял участие в III cаммите Диалога по сотрудничеству в Азии
09:51 04.10.2024 (обновлено: 09:56 04.10.2024)
Он прошел в столице Катара Дохе под тематическим названием "Спортивная дипломатия".
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik.
Делегация Узбекистана приняла участие в III cаммите Диалога по сотрудничеству в Азии, прошедшем в Катаре, сообщил в своем Telegram-канале
министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов.
"Несомненно, спортивная дипломатия является посланником мира, ценимым всеми людьми независимо от их национальности и вероисповедания. Спорт всегда был площадкой для международного диалога, объединения и взаимной поддержки. Этот дух наглядно продемонстрировали страны Центральной Азии на Олимпийских играх в Париже", — отметил глава МИД РУз.
В рамках Азиатского диалога также прошел бизнес-форум под названием "Искусственный интеллект и новые бизнесы". В его работе приняли участие делегация Узбекистана, а также более 200 руководителей министерств, ведомств, представители международных организаций и бизнес-структур, сообщает МИД
.
Как подчеркнул министр торговли и промышленности Катара Шейх К. Аль-Тани, приоритетными задачами являются развитие межгосударственных цифровых технологий в странах-партнерах, продвижение сфер электронной коммерции и платформ, а также создание новых бизнес-моделей между правительством и частным сектором.
Узбекская сторона отметила основные задачи и направления по внедрению искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики — торговлю, промышленность, транспорт, энергетику, сельское хозяйство и сферу услуг.
Предложено скоординировать усилия по расширению применения искусственного интеллекта в цепочках поставок производимой продукции и налаживания совместной работы в этом направлении.