"Зааминские горы" могут появиться в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан"Зааминские горы" могут появиться в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
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Минэкологии РУз подготовило предварительный номинационный файл объекта национального природного наследия “Зааминские горы” и направило в Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО для отправки в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО.
ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. "Зааминские горы" планируют включить в Список всемирного национального природного наследия ЮНЕСКО, сообщает Минэкологии РУз.
Номинационный файл подготовили с использованием научных данных, полученных рабочей группой в ходе экспедиций в Зааминский государственный заповедник и Зааминский национальный природный парк.
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан"Зааминские горы" могут появиться в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО
"Зааминские горы" могут появиться в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан
"Зааминские горы" являются первым национальным объектом природного наследия, номинируемым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО с момента обретения Республикой Узбекистан независимости", — говорится в сообщении.
На данный момент в этот престижный список входят трансграничные природные объекты — "Западный Тянь-Шань" (в 2016 году включены Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном) и "Туранские пустыни умеренного пояса" (Плато Устюрт — включены Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном в 2023 году).
Кроме того, во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО включены расположенные в республике Чаткальский государственный биосферный заповедник в 1978 году и Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват в 2021 году.
В настоящее время Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО направила предварительный номинационный файл объекта национального природного наследия "Зааминские горы" в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Это включение будет рассматриваться в течение двух лет.