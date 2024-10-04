https://uz.sputniknews.ru/20241004/zaaminskiye-gory-spisok-vsemirnoye-naslediye-yunesko-45976282.html

"Зааминские горы" могут появиться в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО

"Зааминские горы" могут появиться в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО

Sputnik Узбекистан

Минэкологии РУз подготовило предварительный номинационный файл объекта национального природного наследия “Зааминские горы” и направило в Национальную комиссию по делам ЮНЕСКО

2024-10-04T18:01+0500

2024-10-04T18:01+0500

2024-10-04T18:01+0500

узбекистан

горы

юнеско

список всемирного наследия

комиссия

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ТАШКЕНТ, 4 окт — Sputnik. "Зааминские горы" планируют включить в Список всемирного национального природного наследия ЮНЕСКО, сообщает Минэкологии РУз. Номинационный файл подготовили с использованием научных данных, полученных рабочей группой в ходе экспедиций в Зааминский государственный заповедник и Зааминский национальный природный парк. На данный момент в этот престижный список входят трансграничные природные объекты — "Западный Тянь-Шань" (в 2016 году включены Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном) и "Туранские пустыни умеренного пояса" (Плато Устюрт — включены Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном в 2023 году). Кроме того, во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО включены расположенные в республике Чаткальский государственный биосферный заповедник в 1978 году и Нижне-Амударьинский государственный биосферный резерват в 2021 году. В настоящее время Национальная комиссия Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО направила предварительный номинационный файл объекта национального природного наследия "Зааминские горы" в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО. Это включение будет рассматриваться в течение двух лет.

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