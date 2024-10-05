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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Гоар Барсегян: Узбекистан — важный партнер ЕАЭС
Гоар Барсегян: Узбекистан — важный партнер ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Узбекистан является важным партнером ЕАЭС и активно торгует сельхозпродукцией со странами Союза.
2024-10-05T14:37+0500
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По словам Гоар Барсегян, стороны активно налаживают сотрудничество по следующим пунктам:Она также отметила, что Узбекистан успешно торгует сельхозпродукцией со странами ЕАЭС.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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узбекистан еаэс еэк сотрудничество

Гоар Барсегян: Узбекистан — важный партнер ЕАЭС

14:37 05.10.2024
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В ходе прошедшего видеомоста по итогам III Евразийского экономического форума министр по промышленности и АПК ЕЭК рассказала о планах совместных мероприятий ЕАЭС и Узбекистана.
По словам Гоар Барсегян, стороны активно налаживают сотрудничество по следующим пунктам:
автомобилестроение;
привлечение бизнеса Узбекистана к евразийским технологическим платформам для кооперации в науке и инновациях;
обмен опытом в легкой промышленности.

"Мы всегда получаем интересные инициативы от наших узбекских партнеров по всем направлениям интеграционной повестки. Евразийская комиссия совместно с государствами-членами Союза проводит активную работу с Узбекистаном", - сказала Гоар Барсегян.

Она также отметила, что Узбекистан успешно торгует сельхозпродукцией со странами ЕАЭС.

"Узбекистан относится к числу важных торговых партнеров ЕАЭС. Не случайно в экспорте Союза Узбекистан занимает третье место по закупкам сельскохозяйственной продукции", — пояснила представитель ЕЭК.

Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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