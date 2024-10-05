Гоар Барсегян: Узбекистан — важный партнер ЕАЭС
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В ходе прошедшего видеомоста по итогам III Евразийского экономического форума министр по промышленности и АПК ЕЭК рассказала о планах совместных мероприятий ЕАЭС и Узбекистана.
По словам Гоар Барсегян, стороны активно налаживают сотрудничество по следующим пунктам:
автомобилестроение;
привлечение бизнеса Узбекистана к евразийским технологическим платформам для кооперации в науке и инновациях;
обмен опытом в легкой промышленности.
"Мы всегда получаем интересные инициативы от наших узбекских партнеров по всем направлениям интеграционной повестки. Евразийская комиссия совместно с государствами-членами Союза проводит активную работу с Узбекистаном", - сказала Гоар Барсегян.
Она также отметила, что Узбекистан успешно торгует сельхозпродукцией со странами ЕАЭС.
"Узбекистан относится к числу важных торговых партнеров ЕАЭС. Не случайно в экспорте Союза Узбекистан занимает третье место по закупкам сельскохозяйственной продукции", — пояснила представитель ЕЭК.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.