https://uz.sputniknews.ru/20241005/syrskiy-pryachetsya-na-dache-kak-kiev-i-zapad-otsenivayut-poteryu-ugledara-45991171.html

"Сырский прячется на даче": как Киев и Запад оценивают потерю Угледара

"Сырский прячется на даче": как Киев и Запад оценивают потерю Угледара

Sputnik Узбекистан

Финский аналитик Паройнен считает, что наступление ВС РФ продвигается рекордными темпами. 05.10.2024, Sputnik Узбекистан

2024-10-05T18:31+0500

2024-10-05T18:31+0500

2024-10-05T18:31+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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колумнисты

запад

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Освобождение Угледара — важная победа российской армии, в том числе имиджевая. Город был одной из последних "фортець", которые украинские и западные СМИ активно использовали в своей пропаганде. О том, как там восприняли болезненное поражение, в материале колумниста РИА Новости. "Бригада стерлась в ноль"Зеленский заявил, что решение об отводе ВСУ из города было верным. "Это наши люди, это граждане Украины, поэтому очень правильно, что они отходят и могут себя сохранить", — сказал он.В среду командование оперативно-стратегической группировки ВСУ "Хортица", в зону ответственности которой входил Угледар, сообщило, что дало разрешение на выход военных из города "для сохранения личного состава и боевой техники".Однако сами бойцы это не подтверждают.Также украинское издание "Следствие.инфо" опубликовало интервью с неназванным офицером штаба одного из батальонов этой бригады. По его словам, подразделение, передислоцированное в Угледар в 2022-м, полностью утратило боеспособность.При этом, как уверяет спецкор украинского ТСН Юлия Кириенко у себя в Facebook*, 72-ю бригаду не будут выводить на восстановление."Больная логика генералитета"На этом фоне на Украине разгорается политический скандал — как водится, с участием нардепа Марьяны Безуглой. Другой парламентарий, Сергей Тарута, обвинил именно ее в разгроме 72-й бригады.Сама Безуглая ответственность за катастрофу под Угледаром возлагает на руководство ВСУ и лично Сырского. Главком, который, по ее словам "прячется на даче в Харьковской области", прямо во время российского наступления сменил командира 72-й бригады — вместо Ивана Винника назначил главу Одесского ТЦК Александра Охрименко."Авантюра не окупилась"Западные СМИ и аналитические центры в детали вэсэушного микроменеджмента не вникают. Там анализируют ситуацию более комплексно. И здесь оценки разнятся.В частности, по мнению ISW, освобождение Угледара следует считать сугубо тактическим успехом. "Это не особо изменит оперативную ситуацию на западе Донецкой области", — полагают эксперты.В CNN не столь снисходительны к украинским поражениям. "Хотя Угледар менее важный транспортный и логистический узел, чем Покровск, этот город был сильно укреплен и служил оплотом обороны на пересечении восточного и южного фронтов", — отмечает телеканал.The New York Times еще категоричнее: "Угледар был жизненно важным оборонительным бастионом". Теперь Киев лишился возможности угрожать путям снабжения Крыма. При этом населенные пункты к северу и западу от города — малоэтажные, и "на многие километры вокруг нет существенных географических преград, таких как реки или овраги". А значит, российские войска продвинутся дальше.Но куда больше внимания западные издания уделяют взаимосвязи событий под Угледаром с общим положением дел на фронте. В частности, The Washington Post приводит слова аналитика Паси Паройнена из OSINT-организации Black Bird Group.И отметил, что это совпало по времени со вторжением ВСУ в Курскую область, которое, по замыслу Киева, должно было оттянуть российские силы из Донбасса.Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли пояснил WP: потери среди наиболее опытных солдат в сочетании с отправкой на фронт новобранцев без должной подготовки — тяжелый удар для украинской армии в Донбассе.Тем не менее многие западные СМИ возлагают надежды на продолжающуюся на Украине мобилизацию. В Киеве все активнее обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет. Иначе новые провалы на фронте неизбежны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Давид Нармания

Давид Нармания

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания

сво, всу, колумнисты, запад