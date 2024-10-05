https://uz.sputniknews.ru/20241005/tseny-na-plov-v-uzbekistane---infografika-45991514.html

Цены на плов в Узбекистане - инфографика

Цены на плов в Узбекистане - инфографика

Sputnik Узбекистан

В сентябре 2024-го стоимость блюда в разных регионах страны варьировалась от 22 до 35 тыс. сумов

2024-10-05T17:11+0500

2024-10-05T17:11+0500

2024-10-05T17:11+0500

инфографика

узбекистан

плов

индекс плова

ташкент

наманганская область

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В сентябре 2024-го стоимость блюда в разных регионах республики варьировалась от 22 до 35 тыс. сумов. Самый дорогой плов - в Ташкенте. В столице за порцию блюда в среднем платили 34 541 сумов. Самая бюджетная цена - в Наманганской области (22 201 сумов). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

наманганская область

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