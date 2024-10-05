https://uz.sputniknews.ru/20241005/tseny-na-plov-v-uzbekistane---infografika-45991514.html
Цены на плов в Узбекистане - инфографика
Цены на плов в Узбекистане - инфографика
Sputnik Узбекистан
В сентябре 2024-го стоимость блюда в разных регионах страны варьировалась от 22 до 35 тыс. сумов
2024-10-05T17:11+0500
2024-10-05T17:11+0500
2024-10-05T17:11+0500
инфографика
узбекистан
плов
индекс плова
ташкент
наманганская область
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В сентябре 2024-го стоимость блюда в разных регионах республики варьировалась от 22 до 35 тыс. сумов. Самый дорогой плов - в Ташкенте. В столице за порцию блюда в среднем платили 34 541 сумов. Самая бюджетная цена - в Наманганской области (22 201 сумов). Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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плов индекс плова узбекистан цены регионы
плов индекс плова узбекистан цены регионы
Цены на плов в Узбекистане - инфографика
Впервые Агентство статистики ввело "индекс плова" в 2020 году. Благодаря ему можно увидеть диапазон цен за одну порцию блюда в разных регионах Узбекистана.
В сентябре 2024-го стоимость блюда в разных регионах республики варьировалась от 22 до 35 тыс. сумов.
Самый дорогой плов - в Ташкенте. В столице за порцию блюда в среднем платили 34 541 сумов. Самая бюджетная цена - в Наманганской области (22 201 сумов).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан
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