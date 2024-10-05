https://uz.sputniknews.ru/20241005/vozvedenie-gastronomicheskoy-allei-na-tarasa-shevchenko--45981489.html

Возведение гастрономической аллеи на Тараса Шевченко

Возведение гастрономической аллеи на Тараса Шевченко

Sputnik Узбекистан

После завершения первого этапа работ начнется второй этап реализации проекта.

2024-10-05T10:42+0500

2024-10-05T10:42+0500

2024-10-05T10:42+0500

аллея

улица

реконструкция

гастрономический туризм

фотолента

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Аллею оснастили всем необходимым для обеспечения безопасности людей: установили освещение, камеры видеонаблюдения и системы распознавания лиц. Для уюта и удобства возвели 6 красочных фотозон, 20 скамеек, урны для мусора и автобусную остановку. Помимо этого, на гастрономической улице будет свой отдельный Wi-Fi. Большая часть пешеходной дорожки (около 2600 квадратных метров) выложена из натурального гранитного камня.Сейчас уже активно ведется озеленение гастрономической улицы.Первый этап работ планируют завершить 10 октября.

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