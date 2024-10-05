Возведение гастрономической аллеи на Тараса Шевченко
Подписаться
Эксклюзив
Как сейчас выглядит гастрономическая улица - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Аллею оснастили всем необходимым для обеспечения безопасности людей: установили освещение, камеры видеонаблюдения и системы распознавания лиц.
Для уюта и удобства возвели 6 красочных фотозон, 20 скамеек, урны для мусора и автобусную остановку. Помимо этого, на гастрономической улице будет свой отдельный Wi-Fi.
Большая часть пешеходной дорожки (около 2600 квадратных метров) выложена из натурального гранитного камня.
Сейчас уже активно ведется озеленение гастрономической улицы.
Первый этап работ планируют завершить 10 октября.
© Sputnik / Бахром Хатамов
Общая площадь пешеходной дорожки - 3 тысячи квадратных метров
1/7
© Sputnik / Бахром Хатамов
Общая площадь пешеходной дорожки - 3 тысячи квадратных метров
© Sputnik / Бахром Хатамов
Предпочтение отдается удобству и безопасности пешеходов
2/7
© Sputnik / Бахром Хатамов
Предпочтение отдается удобству и безопасности пешеходов
© Sputnik / Бахром Хатамов
Основная часть дороги выполнена из натурального гранитного камня
3/7
© Sputnik / Бахром Хатамов
Основная часть дороги выполнена из натурального гранитного камня
© Sputnik / Бахром Хатамов
Благоустройство улицы продолжается
4/7
© Sputnik / Бахром Хатамов
Благоустройство улицы продолжается
© Sputnik / Бахром Хатамов
Возвели отдельную автобусную остановку
5/7
© Sputnik / Бахром Хатамов
Возвели отдельную автобусную остановку
© Sputnik / Бахром Хатамов
Устанавливают фотозоны
6/7
© Sputnik / Бахром Хатамов
Устанавливают фотозоны
© Sputnik / Бахром Хатамов
Для общепита выделили террасы
7/7
© Sputnik / Бахром Хатамов
Для общепита выделили террасы