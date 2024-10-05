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https://uz.sputniknews.ru/20241005/vozvedenie-gastronomicheskoy-allei-na-tarasa-shevchenko--45981489.html
Возведение гастрономической аллеи на Тараса Шевченко
Возведение гастрономической аллеи на Тараса Шевченко
Sputnik Узбекистан
После завершения первого этапа работ начнется второй этап реализации проекта.
2024-10-05T10:42+0500
2024-10-05T10:42+0500
аллея
улица
реконструкция
гастрономический туризм
фотолента
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Аллею оснастили всем необходимым для обеспечения безопасности людей: установили освещение, камеры видеонаблюдения и системы распознавания лиц. Для уюта и удобства возвели 6 красочных фотозон, 20 скамеек, урны для мусора и автобусную остановку. Помимо этого, на гастрономической улице будет свой отдельный Wi-Fi. Большая часть пешеходной дорожки (около 2600 квадратных метров) выложена из натурального гранитного камня.Сейчас уже активно ведется озеленение гастрономической улицы.Первый этап работ планируют завершить 10 октября.
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гастрономическая улица аллея шевченко ташкент узбекистан открытие
гастрономическая улица аллея шевченко ташкент узбекистан открытие

Возведение гастрономической аллеи на Тараса Шевченко

10:42 05.10.2024
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Эксклюзив
Как сейчас выглядит гастрономическая улица - в фотоленте Sputnik Узбекистан.
Аллею оснастили всем необходимым для обеспечения безопасности людей: установили освещение, камеры видеонаблюдения и системы распознавания лиц.
Для уюта и удобства возвели 6 красочных фотозон, 20 скамеек, урны для мусора и автобусную остановку. Помимо этого, на гастрономической улице будет свой отдельный Wi-Fi.
Большая часть пешеходной дорожки (около 2600 квадратных метров) выложена из натурального гранитного камня.
Сейчас уже активно ведется озеленение гастрономической улицы.
Первый этап работ планируют завершить 10 октября.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Общая площадь пешеходной дорожки - 3 тысячи квадратных метров

Общая площадь пешеходной дорожки - 3 тысячи квадратных метров - Sputnik Узбекистан
1/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Общая площадь пешеходной дорожки - 3 тысячи квадратных метров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Предпочтение отдается удобству и безопасности пешеходов

Предпочтение отдается удобству и безопасности пешеходов - Sputnik Узбекистан
2/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Предпочтение отдается удобству и безопасности пешеходов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Основная часть дороги выполнена из натурального гранитного камня

Основная часть дороги выполнена из натурального гранитного камня - Sputnik Узбекистан
3/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Основная часть дороги выполнена из натурального гранитного камня

© Sputnik / Бахром Хатамов

Благоустройство улицы продолжается

Благоустройство улицы продолжается - Sputnik Узбекистан
4/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Благоустройство улицы продолжается

© Sputnik / Бахром Хатамов

Возвели отдельную автобусную остановку

Возвели отдельную автобусную остановку - Sputnik Узбекистан
5/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Возвели отдельную автобусную остановку

© Sputnik / Бахром Хатамов

Устанавливают фотозоны

Устанавливают фотозоны - Sputnik Узбекистан
6/7
© Sputnik / Бахром Хатамов

Устанавливают фотозоны

© Sputnik / Бахром Хатамов

Для общепита выделили террасы

Для общепита выделили террасы - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Бахром Хатамов

Для общепита выделили террасы

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