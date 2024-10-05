Японский сад - оазис для отдыха и вдохновения

Эксклюзив

Уютное и тихое место в центре Ташкента - в фотоленте Sputnik Узбекистан. Беседки, выполненные в японском стиле, озеро, деревянные мостики и каменные дорожки придают саду таинственную и спокойную атмосферу, которая подходит для приятного времяпрепровождения.