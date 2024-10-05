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https://uz.sputniknews.ru/20241005/yaponskiy-sad---oazis-dlya-otdyxa-i-vdoxnoveniya-45759048.html
Японский сад - оазис для отдыха и вдохновения
Японский сад - оазис для отдыха и вдохновения
Sputnik Узбекистан
Уютное и тихое место в центре Ташкента - в фотоленте Sputnik Узбекистан. Беседки, выполненные в японском стиле, озеро, деревянные мостики и каменные дорожки... 05.10.2024, Sputnik Узбекистан
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осень, отдых, ташкент, парк, вода, фото
осень, отдых, ташкент, парк, вода, фото

Японский сад - оазис для отдыха и вдохновения

16:24 05.10.2024
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Эксклюзив
Уютное и тихое место в центре Ташкента - в фотоленте Sputnik Узбекистан. Беседки, выполненные в японском стиле, озеро, деревянные мостики и каменные дорожки придают саду таинственную и спокойную атмосферу, которая подходит для приятного времяпрепровождения.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Главный вход

Главный вход - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

Главный вход

© Sputnik / Бахром Хатамов

Японский сад - одно из самых красивых мест Ташкента, где можно отдохнуть на природе, устроить небольшой пикник

Японский сад - одно из самых красивых мест Ташкента, где можно отдохнуть на природе, устроить небольшой пикник - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

Японский сад - одно из самых красивых мест Ташкента, где можно отдохнуть на природе, устроить небольшой пикник

© Sputnik / Бахром Хатамов

В озере плавают лебеди и утки

В озере плавают лебеди и утки - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

В озере плавают лебеди и утки

© Sputnik / Бахром Хатамов

По лужайкам сада неспешно прогуливаются аисты и павлины

По лужайкам сада неспешно прогуливаются аисты и павлины - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

По лужайкам сада неспешно прогуливаются аисты и павлины

В небольшом пруду плавают карпы кои

В небольшом пруду плавают карпы кои - Sputnik Узбекистан
5/10

В небольшом пруду плавают карпы кои

© Sputnik / Бахром Хатамов

Больше 20 лет Японский сад остается любимым местом для проведения свадебных фотосессий, свиданий, различных торжеств на открытом воздухе

Больше 20 лет Японский сад остается любимым местом для проведения свадебных фотосессий, свиданий, различных торжеств на открытом воздухе - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

Больше 20 лет Японский сад остается любимым местом для проведения свадебных фотосессий, свиданий, различных торжеств на открытом воздухе

© Sputnik / Бахром Хатамов

Величественные деревья и тишина идеальны для уединения и отдыха от городской суеты

Величественные деревья и тишина идеальны для уединения и отдыха от городской суеты - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

Величественные деревья и тишина идеальны для уединения и отдыха от городской суеты

© Sputnik / Бахром Хатамов

Белый гравий, расчерченный бороздками олицетворяет океан

Белый гравий, расчерченный бороздками олицетворяет океан - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

Белый гравий, расчерченный бороздками олицетворяет океан

© Sputnik / Бахром Хатамов

Убегающий от невесты павлин

Убегающий от невесты павлин - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

Убегающий от невесты павлин

© Sputnik / Бахром Хатамов

Невероятные пейзажи привлекают фотографов, художников, туристов

Невероятные пейзажи привлекают фотографов, художников, туристов - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Бахром Хатамов

Невероятные пейзажи привлекают фотографов, художников, туристов

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