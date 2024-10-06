https://uz.sputniknews.ru/20241006/bayden-podgotovil-pomosch-ukraine-pered-uxodom--posta-smi-45999368.html
Байден подготовил финальный план помощи Украине перед уходом с поста – СМИ
Байден подготовил финальный план помощи Украине перед уходом с поста – СМИ
Sputnik Узбекистан
Глава Белого Дома собирается сделать сильное публичное заявление о том, что США будут и дальше поддерживать Украину, пишут западные журналисты. 06.10.2024, Sputnik Узбекистан
2024-10-06T17:17+0500
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Президент США Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине перед уходом со своего поста, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Conversation. В статье отмечается, что глава Белого дома хочет оставить после себя наследие, и прогресс в поддержке Украины может стать его "последней победой", которую запомнят.Таким образом, Байден хочет показать, что Киев по-прежнему остается главным приоритетом для Вашингтона. При этом создать образ того, что американская поддержка не прекратится, он хочет таким образом, чтобы Трамп не смог ее игнорировать, говорится в статье.Во-вторых, Байден продолжает работать над выделением военной помощи Украине, пишет издание.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.
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байден зеленский сша украина россия помощь
байден зеленский сша украина россия помощь
Байден подготовил финальный план помощи Украине перед уходом с поста – СМИ
Глава Белого Дома собирается сделать сильное публичное заявление о том, что США будут и дальше поддерживать Украину, пишут западные журналисты.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik.
Президент США Джо Байден разработал новый двусторонний план по Украине перед уходом со своего поста, пишет РИА Новости
со ссылкой на издание Conversation.
В статье отмечается, что глава Белого дома хочет оставить после себя наследие, и прогресс в поддержке Украины может стать его "последней победой", которую запомнят.
"Во-первых, он хочет сделать сильное и публичное заявление о том, что США будут поддерживать Украину. Краеугольным камнем этого стала громкая встреча в Белом доме на прошлой неделе между Байденом, Харрис и Зеленским", — говорится в публикации.
Таким образом, Байден хочет показать, что Киев по-прежнему остается главным приоритетом для Вашингтона. При этом создать образ того, что американская поддержка не прекратится, он хочет таким образом, чтобы Трамп не смог ее игнорировать, говорится в статье.
Во-вторых, Байден продолжает работать над выделением военной помощи Украине, пишет издание.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью.