https://uz.sputniknews.ru/20241006/kuveyt-import-plodoovoschnaya-produktsiya-uzbekistan-45993059.html
Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из Узбекистана
Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Посол Узбекистана встретился с кувейтскими предпринимателями и инвесторами для презентации инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, а также обсудил с ними перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства.
2024-10-06T10:04+0500
2024-10-06T10:04+0500
2024-10-06T10:05+0500
узбекистан
кувейт
экономика
плодоовощная продукция
бизнес-форум
продовольствие
импорт
туризм
бизнесмены
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/06/45993180_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_b4df4b75ba11e523c099d84305233f62.jpg
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Представители кувейтского бизнеса заинтересованы в импорте продовольственной и плодоовощной продукции из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё"В эти дни в Кувейте прошла встреча посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с предпринимателями и инвесторами, во время которой был презентован инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана. Также участники обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства.На встрече кувейтской стороне представили информацию о реформах в республике, направленных на либерализацию экономики и развитие внешней торговли, действующих свободных экономических зонах и бизнес-объектах, улучшении туристической инфраструктуры и имеющихся возможностях для развития всех видов туризма.Кувейтские предприниматели заявили о возможности импортировать продукты питания из Узбекистана в Кувейт и арабские страны Персидского залива. В частности некоторые кувейтские бизнесмены выразили заинтересованность в закупке фруктов и овощей, выращенных в Узбекистане.В ходе встречи кувейтской стороне также рассказали о современной логистической и гостиничной инфраструктуре в Узбекистане.В свою очередь кувейтцы подчеркнули, что Узбекистан может многое предложить туристам. Такие исторические города, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана и Джизак, природная красота республики, многовековые ремесленные традиции, обычаи и праздники узбекского народа могут заинтересовать любителей путешествий.В ходе встречи кувейтские представители бизнеса были приглашены в Узбекистан для участия в Узбекско-кувейтском бизнес-форуме, который пройдет в городе Ташкенте в октябре текущего года.
узбекистан
кувейт
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/06/45993180_160:0:1121:721_1920x0_80_0_0_928ce3489400ec071212a4d5fef751b9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кувейт узбекистан встреча посол плодоовощная продукция импорт бизнес-форум
кувейт узбекистан встреча посол плодоовощная продукция импорт бизнес-форум
Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из Узбекистана
10:04 06.10.2024 (обновлено: 10:05 06.10.2024)
Посол Узбекистана встретился с кувейтскими предпринимателями и инвесторами для презентации инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, а также обсудил с ними перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Представители кувейтского бизнеса заинтересованы в импорте продовольственной и плодоовощной продукции из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё"
В эти дни в Кувейте прошла встреча посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с предпринимателями и инвесторами, во время которой был презентован инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана. Также участники обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства.
На встрече кувейтской стороне представили информацию о реформах в республике, направленных на либерализацию экономики и развитие внешней торговли, действующих свободных экономических зонах и бизнес-объектах, улучшении туристической инфраструктуры и имеющихся возможностях для развития всех видов туризма.
Кувейтские предприниматели заявили о возможности импортировать продукты питания из Узбекистана в Кувейт и арабские страны Персидского залива. В частности некоторые кувейтские бизнесмены выразили заинтересованность в закупке фруктов и овощей, выращенных в Узбекистане.
В ходе встречи кувейтской стороне также рассказали о современной логистической и гостиничной инфраструктуре в Узбекистане.
В свою очередь кувейтцы подчеркнули, что Узбекистан может многое предложить туристам. Такие исторические города, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана и Джизак, природная красота республики, многовековые ремесленные традиции, обычаи и праздники узбекского народа могут заинтересовать любителей путешествий.
В ходе встречи кувейтские представители бизнеса были приглашены в Узбекистан для участия в Узбекско-кувейтском бизнес-форуме, который пройдет в городе Ташкенте в октябре текущего года.