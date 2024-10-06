https://uz.sputniknews.ru/20241006/kuveyt-import-plodoovoschnaya-produktsiya-uzbekistan-45993059.html

Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из Узбекистана

Кувейт заинтересован в импорте плодоовощной продукции из Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Посол Узбекистана встретился с кувейтскими предпринимателями и инвесторами для презентации инвестиционного и туристического потенциала Узбекистана, а также обсудил с ними перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства.

2024-10-06T10:04+0500

2024-10-06T10:04+0500

2024-10-06T10:05+0500

узбекистан

кувейт

экономика

плодоовощная продукция

бизнес-форум

продовольствие

импорт

туризм

бизнесмены

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Представители кувейтского бизнеса заинтересованы в импорте продовольственной и плодоовощной продукции из Узбекистана, сообщает ИА "Дунё"В эти дни в Кувейте прошла встреча посла Узбекистана Аюбхона Юнусова с предпринимателями и инвесторами, во время которой был презентован инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана. Также участники обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного партнерства.На встрече кувейтской стороне представили информацию о реформах в республике, направленных на либерализацию экономики и развитие внешней торговли, действующих свободных экономических зонах и бизнес-объектах, улучшении туристической инфраструктуры и имеющихся возможностях для развития всех видов туризма.Кувейтские предприниматели заявили о возможности импортировать продукты питания из Узбекистана в Кувейт и арабские страны Персидского залива. В частности некоторые кувейтские бизнесмены выразили заинтересованность в закупке фруктов и овощей, выращенных в Узбекистане.В ходе встречи кувейтской стороне также рассказали о современной логистической и гостиничной инфраструктуре в Узбекистане.В свою очередь кувейтцы подчеркнули, что Узбекистан может многое предложить туристам. Такие исторические города, как Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Фергана и Джизак, природная красота республики, многовековые ремесленные традиции, обычаи и праздники узбекского народа могут заинтересовать любителей путешествий.В ходе встречи кувейтские представители бизнеса были приглашены в Узбекистан для участия в Узбекско-кувейтском бизнес-форуме, который пройдет в городе Ташкенте в октябре текущего года.

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