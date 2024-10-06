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Маск рассказал, что станет с США, если Трамп проиграет на выборах
Маск рассказал, что станет с США, если Трамп проиграет на выборах
Sputnik Узбекистан
Миллиардер уверен, что Америка станет однопартийным социалистическим государством.
2024-10-06T13:26+0500
2024-10-06T13:26+0500
2024-10-06T13:27+0500
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре.Ранее Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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трамп маск сша выборы президент
трамп маск сша выборы президент
Маск рассказал, что станет с США, если Трамп проиграет на выборах
13:26 06.10.2024 (обновлено: 13:27 06.10.2024)
Миллиардер уверен, что Америка станет однопартийным социалистическим государством.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре.
"Если Дональд Трамп не победит, "демократическая" партия легализует столько нелегалов, что не останется колеблющихся штатов! Америка станет однопартийным социалистическим государством", – написал Маск.
Ранее Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.