https://uz.sputniknews.ru/20241006/mask-predupredil-ssha-proigrysh-tramp-45995541.html

Маск рассказал, что станет с США, если Трамп проиграет на выборах

Маск рассказал, что станет с США, если Трамп проиграет на выборах

Sputnik Узбекистан

Миллиардер уверен, что Америка станет однопартийным социалистическим государством.

2024-10-06T13:26+0500

2024-10-06T13:26+0500

2024-10-06T13:27+0500

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск заявил в своем аккаунте в социальной сети Х, что США станут однопартийным социалистическим государством, если кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп не одержит победу на выборах в ноябре.Ранее Маск вышел поддержать Трампа на предвыборном мероприятии в городе Батлер, где летом на бывшего президента произошло покушение.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

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