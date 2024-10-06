https://uz.sputniknews.ru/20241006/stolitsa-uzbekistana-festival-tashkent-gorod-xlebnyy-foto-45967502.html

В столице Узбекистана прошел фестиваль "Ташкент – город хлебный" – фото

В столице Узбекистана прошел фестиваль "Ташкент – город хлебный" – фото

Sputnik Узбекистан

Двухдневное мероприятие объединило местных жителей и туристов, став настоящим праздником для всех любителей хлеба и традиционной культуры. Участники фестиваля представили около 50 различных видов хлеба и хлебобулочных изделий.

2024-10-06T14:13+0500

2024-10-06T14:13+0500

2024-10-06T14:20+0500

фестиваль

хлебобулочные изделия

ташкент

культура

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В Шайхантахурском районе города Ташкента 3-4 октября нынешнего года на туристической улице махалли "Гулбазар" состоялся уникальный фестиваль "Ташкент – город хлебный". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие собрало множество местных жителей и туристов, став настоящим праздником для всех любителей хлеба и традиционной культуры. В течение двух дней фестиваля пекари, как местные, так и приезжие, представили около 50 различных видов хлеба и хлебобулочных изделий. Посетители смогли насладиться ароматом свежевыпеченного хлеба и увидеть, как мастера с увлечением готовят этот основной продукт питания прямо на их глазах. Многие гости проявили интерес к процессу приготовления и с удовольствием задавали вопросы, получая полезные советы по выпечке. В рамках фестиваля также прошли увлекательные мастер-классы по вышивке и изготовлению украшений. Желающие могли попробовать свои силы в традиционных ремеслах, создавая уникальные изделия своими руками. Мастера делились секретами своего искусства, и участники уходили с новыми знаниями и собственными творениями. Атмосферу праздника наполнили выступления артистов, которые радовали зрителей живой музыкой и зажигательными танцами. Многие из выступающих представили традиционные узбекские песни и танцы, что позволило всем погрузиться в богатую культурную атмосферу. Зрители активно поддерживали артистов, аплодируя и подпевая. Для детей и взрослых были организованы интерактивные игры и развлечения, которые сделали фестиваль интересным для всей семьи. Фестиваль "Ташкент – город хлебный" стал ярким событием, объединяющим людей вокруг любви к хлебу и традициям Узбекистана. Посетители ушли с полными пакетами свежего хлеба и незабываемыми впечатлениями.О том, как прошел фестиваль хлеба в Ташкенте смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.

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фестиваль хлеб ташкент