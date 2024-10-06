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https://uz.sputniknews.ru/20241006/stolitsa-uzbekistana-festival-tashkent-gorod-xlebnyy-foto-45967502.html
В столице Узбекистана прошел фестиваль "Ташкент – город хлебный" – фото
В столице Узбекистана прошел фестиваль "Ташкент – город хлебный" – фото
Sputnik Узбекистан
Двухдневное мероприятие объединило местных жителей и туристов, став настоящим праздником для всех любителей хлеба и традиционной культуры. Участники фестиваля представили около 50 различных видов хлеба и хлебобулочных изделий.
2024-10-06T14:13+0500
2024-10-06T14:20+0500
фестиваль
хлебобулочные изделия
ташкент
культура
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В Шайхантахурском районе города Ташкента 3-4 октября нынешнего года на туристической улице махалли "Гулбазар" состоялся уникальный фестиваль "Ташкент – город хлебный". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие собрало множество местных жителей и туристов, став настоящим праздником для всех любителей хлеба и традиционной культуры. В течение двух дней фестиваля пекари, как местные, так и приезжие, представили около 50 различных видов хлеба и хлебобулочных изделий. Посетители смогли насладиться ароматом свежевыпеченного хлеба и увидеть, как мастера с увлечением готовят этот основной продукт питания прямо на их глазах. Многие гости проявили интерес к процессу приготовления и с удовольствием задавали вопросы, получая полезные советы по выпечке. В рамках фестиваля также прошли увлекательные мастер-классы по вышивке и изготовлению украшений. Желающие могли попробовать свои силы в традиционных ремеслах, создавая уникальные изделия своими руками. Мастера делились секретами своего искусства, и участники уходили с новыми знаниями и собственными творениями. Атмосферу праздника наполнили выступления артистов, которые радовали зрителей живой музыкой и зажигательными танцами. Многие из выступающих представили традиционные узбекские песни и танцы, что позволило всем погрузиться в богатую культурную атмосферу. Зрители активно поддерживали артистов, аплодируя и подпевая. Для детей и взрослых были организованы интерактивные игры и развлечения, которые сделали фестиваль интересным для всей семьи. Фестиваль "Ташкент – город хлебный" стал ярким событием, объединяющим людей вокруг любви к хлебу и традициям Узбекистана. Посетители ушли с полными пакетами свежего хлеба и незабываемыми впечатлениями.О том, как прошел фестиваль хлеба в Ташкенте смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
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фестиваль хлеб ташкент
фестиваль хлеб ташкент

В столице Узбекистана прошел фестиваль "Ташкент – город хлебный" – фото

14:13 06.10.2024 (обновлено: 14:20 06.10.2024)
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Двухдневное мероприятие объединило местных жителей и туристов, став настоящим праздником для всех любителей хлеба и традиционной культуры. Участники фестиваля представили около 50 различных видов хлеба и хлебобулочных изделий.
В Шайхантахурском районе города Ташкента 3-4 октября нынешнего года на туристической улице махалли "Гулбазар" состоялся уникальный фестиваль "Ташкент – город хлебный". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Мероприятие собрало множество местных жителей и туристов, став настоящим праздником для всех любителей хлеба и традиционной культуры.
В течение двух дней фестиваля пекари, как местные, так и приезжие, представили около 50 различных видов хлеба и хлебобулочных изделий.
Посетители смогли насладиться ароматом свежевыпеченного хлеба и увидеть, как мастера с увлечением готовят этот основной продукт питания прямо на их глазах. Многие гости проявили интерес к процессу приготовления и с удовольствием задавали вопросы, получая полезные советы по выпечке.
В рамках фестиваля также прошли увлекательные мастер-классы по вышивке и изготовлению украшений. Желающие могли попробовать свои силы в традиционных ремеслах, создавая уникальные изделия своими руками. Мастера делились секретами своего искусства, и участники уходили с новыми знаниями и собственными творениями.
Атмосферу праздника наполнили выступления артистов, которые радовали зрителей живой музыкой и зажигательными танцами. Многие из выступающих представили традиционные узбекские песни и танцы, что позволило всем погрузиться в богатую культурную атмосферу. Зрители активно поддерживали артистов, аплодируя и подпевая. Для детей и взрослых были организованы интерактивные игры и развлечения, которые сделали фестиваль интересным для всей семьи.
Фестиваль "Ташкент – город хлебный" стал ярким событием, объединяющим людей вокруг любви к хлебу и традициям Узбекистана. Посетители ушли с полными пакетами свежего хлеба и незабываемыми впечатлениями.
О том, как прошел фестиваль хлеба в Ташкенте смотрите в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
1/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
2/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
3/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
4/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
5/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
6/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
7/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
8/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
9/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
В столице прошел фестиваль Ташкент - город хлебный - Sputnik Узбекистан
10/10
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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