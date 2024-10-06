https://uz.sputniknews.ru/20241006/uzbekistan-sotrudnichestvo-iran-turizm-45995290.html
Узбекистан расширяет сотрудничество с Ираном в сфере туризма
Узбекистан расширяет сотрудничество с Ираном в сфере туризма
Sputnik Узбекистан
Особое внимание уделят расширению туристических потоков за счет паломничества, ремесел и образования.
2024-10-06T12:32+0500
2024-10-06T12:32+0500
2024-10-06T12:32+0500
узбекистан
иран
туризм
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан и Иран разработают меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.В комитете состоялась встреча с заместителем министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Марьям Джалали Дехкорди.В ходе переговоров было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в сфере туризма и перспективы его дальнейшего развития. Особое внимание стороны уделили вопросу расширения туристических потоков между государствами по различным, в том числе паломническим, ремесленным и образовательным направлениям.Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам участия в туристических мероприятиях, проводимых в странах, организации пресс и инфотуров, повышении квалификации кадров в сфере туризма и ряду других вопросов.
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узбекистан иран комитет по туризму сотрудничество паломничество
узбекистан иран комитет по туризму сотрудничество паломничество
Узбекистан расширяет сотрудничество с Ираном в сфере туризма
Особое внимание уделят расширению туристических потоков за счет паломничества, ремесел и образования.
ТАШКЕНТ, 6 окт — Sputnik. Узбекистан и Иран разработают меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.
В комитете состоялась встреча с заместителем министра культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Марьям Джалали Дехкорди.
В ходе переговоров было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в сфере туризма и перспективы его дальнейшего развития.
Особое внимание стороны уделили вопросу расширения туристических потоков между государствами по различным, в том числе паломническим, ремесленным и образовательным направлениям.
"Достигнута договоренность о совместной разработке меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма, который включает в себя все направления и аспекты", – говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам участия в туристических мероприятиях, проводимых в странах, организации пресс и инфотуров, повышении квалификации кадров в сфере туризма и ряду других вопросов.