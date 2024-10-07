https://uz.sputniknews.ru/20241007/eaeu--46003199.html
В ЕАЭС появится сервис для поиска информации об объектах промышленной собственности
В ЕАЭС появится сервис для поиска информации об объектах промышленной собственности
Sputnik Узбекистан
Пользование будет дистанционным и безвозмездным с предоставлением возможностей проведения расширенного поиска и использования различных критериев и фильтров
2024-10-07T10:55+0500
2024-10-07T10:55+0500
2024-10-07T10:55+0500
еаэс
еэк
информационные технологии
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Правительствам стран ЕАЭС направят на согласование проект о сервисе, позволяющем искать информацию об охраняемых объектах промышленной собственности, сообщает ЕЭК.В комиссии уточнили, что Соглашение позволит создать информационный ресурс, содержащий сведения о зарегистрированных в государствах Союза товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях.Организация такого поискового сервера в рамках Союза послужит снижению временных и финансовых затрат при запросе информации, а также позволит формировать более эффективные маркетинговые стратегии для участников рынка.
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еаэс поиск информация объекты промышленная собственность
еаэс поиск информация объекты промышленная собственность
В ЕАЭС появится сервис для поиска информации об объектах промышленной собственности
Пользование будет дистанционным и безвозмездным с предоставлением возможностей проведения расширенного поиска и использования различных критериев и фильтров.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik.
Правительствам стран ЕАЭС направят на согласование проект о сервисе, позволяющем искать информацию об охраняемых объектах промышленной собственности, сообщает
ЕЭК.
В комиссии уточнили, что Соглашение позволит создать информационный ресурс, содержащий сведения о зарегистрированных в государствах Союза товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и географических указаниях.
"Введение в эксплуатацию общего поискового сервиса обеспечит доступ по принципу "одного окна" к информации об объектах промышленной собственности, зарегистрированных в странах ЕАЭС. Пользование будет дистанционным и безвозмездным с предоставлением возможностей проведения расширенного поиска и использования различных критериев и фильтров", — отметил министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Бахыт Султанов.
Организация такого поискового сервера в рамках Союза послужит снижению временных и финансовых затрат при запросе информации, а также позволит формировать более эффективные маркетинговые стратегии для участников рынка.