https://uz.sputniknews.ru/20241007/kakie-dokumenty-prinyal-smid-sng-46023601.html

Какие документы принял СМИД СНГ — подробности

Какие документы принял СМИД СНГ — подробности

Sputnik Узбекистан

В Москве состоялось заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств

2024-10-07T18:30+0500

2024-10-07T18:30+0500

2024-10-07T18:30+0500

заседание совета министров иностранных дел стран-участниц снг

политика

россия

москва

смид снг

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. В столице РФ прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. В нем участвовал глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов.В ходе заседания СМИД СНГ в широком формате обсудили и приняли Заявление о сотрудничестве в области физической культуры и спорта.В документе говорится об особом значении диалога по вопросам международного спортивного сотрудничества, роли спорта как уникального инструмента для развития и упрочения социальных и экономических связей, выстраивания взаимоуважительного общения, укрепления межгосударственных отношений в духе мира и добрососедства.В Заявлении главы МИД стран Содружества подчеркивают, что спорт — одно из неотъемлемых прав человека, имеющее безусловный, универсальный и массовый характер, и осуждают любые попытки политизации спорта и спортивных мероприятий для достижения целей, противоречащих универсальным принципам и ценностям спорта.В документе приветствуется развитие новых форматов международных спортивных мероприятий, демонстрирующих открытость к поиску новых измерений, таких как создаваемое на стыке спорта, науки и технологий спортивное движение "Фиджитал" и международный мультиспортивный турнир "Игры будущего", как пример инновационного сочетания традиционного и виртуального спорта.Министры иностранных дел государств СНГ акцентировали внимание на необходимости дальнейшего укрепления общего культурно-гуманитарного пространства Содружества и отметили важность взаимодействия в рамках Совета по физической культуре и спорту государств СНГ.Второе Заявление, принятое министрами иностранных дел СНГ, касается недопустимости использования в международных отношениях односторонних ограничительных мер.В соответствии с документом, принятие каким-либо государством односторонних ограничительных мер не соответствует Уставу ООН и нормам международного права. Государствам рекомендуют воздерживаться от принятия, распространения и применения таких ограничительных мер, поскольку они препятствуют достижению целей социально-экономического развития.В Заявлении отмечено, что односторонние ограничительные меры противоречат полному осуществлению прав человека. По мнению руководителей внешнеполитических ведомств государств Содружества, никто не может быть лишен свободы или свободы передвижения, или подвергнут какой-либо иной форме ограничений.Кроме того, министры иностранных дел стран СНГ приняли Заявление о принципах сотрудничества в обеспечении безопасности в Евразии.В документе:Министры иностранных дел также подписали План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2025 год. В документ традиционно включили темы координации позиций государств Содружества в ООН, взаимодействия с другими международными организациями. Предусматривается проведение консультаций, касающихся внешнеполитического планирования, противодействия новым вызовам и угрозам, контроля над вооружениями и разоруженческой тематики, взаимодействия в информационной сфере, а также по сотрудничеству в области культуры, науки, образования, спорта, туризма, молодежной политики и другим темам.Вместе с тем, главы внешнеполитических ведомств стран СНГ утвердили План мероприятий на 2025-2026 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества на 2021 – 2030 годы. В него включили как мероприятия, ставшие уже традиционными на пространстве Содружества, так и ряд новых по тематике и формату проведения.Документ предусматривает проведение мероприятий по реализации Международного проекта "Молодежная столица СНГ", а также направленных на закрепление форм международного молодежного сотрудничества.Члены СМИД СНГ утвердили План мероприятий на 2024–2025 годы, посвященных объявлению Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества. План состоит из пяти разделов, предусматривающих организацию и проведение в столице Туркменистана ряда чемпионатов по различным видам спорта и международных спортивных мероприятий, а также спортивно-массовых и научно-практических образовательных мероприятий.Один из разделов Плана посвящен международным спортивным соревнованиям по отдельным видам спорта под эгидой "Игры дружбы" с участием спортсменов СНГ и других заинтересованных стран.Также СМИД СНГ утвердил четыре новые базовые организации — в сферах адвокатской деятельности, безопасности, СМИ и развития волонтерского движения.Кроме того, был одобрен ряд проектов документов, которые будут направлены на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ.

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