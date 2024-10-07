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В Москве прошло очередное заседание СМИД СНГ — видео
В Москве прошло очередное заседание СМИД СНГ — видео
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Министры иностранных дел стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ
2024-10-07T16:25+0500
2024-10-07T16:25+0500
2024-10-07T17:27+0500
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В столице РФ прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.В нем участвовали главы МИД Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.Дискуссии состоялись в узком и в широком форматах. Главы МИД в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ. Министры рассмотрели и утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2025 год. Кроме того, они одобрили ряд документов, которые вынесут на утверждение в ходе предстоящего заседания Совета глав государств. Очередное заседание СМИД СНГ пройдет 11 апреля 2025 года в Казахстане.
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заседание смид снг москва
заседание смид снг москва
В Москве прошло очередное заседание СМИД СНГ — видео
16:25 07.10.2024 (обновлено: 17:27 07.10.2024)
Министры иностранных дел стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ.
В столице РФ прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.
В нем участвовали главы МИД Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.
Дискуссии состоялись в узком и в широком форматах.
Главы МИД в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ.
Министры рассмотрели и утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2025 год. Кроме того, они одобрили ряд документов, которые вынесут на утверждение в ходе предстоящего заседания Совета глав государств.
Очередное заседание СМИД СНГ пройдет 11 апреля 2025 года в Казахстане.