https://uz.sputniknews.ru/20241007/moskva-zasedaniye-smid-sng-46012074.html

В Москве прошло очередное заседание СМИД СНГ — видео

В Москве прошло очередное заседание СМИД СНГ — видео

Sputnik Узбекистан

Министры иностранных дел стран Содружества обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ

2024-10-07T16:25+0500

2024-10-07T16:25+0500

2024-10-07T17:27+0500

заседание совета министров иностранных дел стран-участниц снг

политика

россия

москва

видео

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/07/46015173_0:59:1281:779_1920x0_80_0_0_f889c1edd54261478d09a5505c3444a7.jpg

В столице РФ прошло очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств.В нем участвовали главы МИД Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Туркменистана.Дискуссии состоялись в узком и в широком форматах. Главы МИД в ходе обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня обсудили состояние и перспективы политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия в формате СНГ. Министры рассмотрели и утвердили План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества на 2025 год. Кроме того, они одобрили ряд документов, которые вынесут на утверждение в ходе предстоящего заседания Совета глав государств. Очередное заседание СМИД СНГ пройдет 11 апреля 2025 года в Казахстане.

россия

москва

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

заседание смид снг москва