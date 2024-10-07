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https://uz.sputniknews.ru/20241007/pervyy-v-tsentralnoy-azii-tsentr-plazmy-tashkent-46005476.html
Первый в Центральной Азии Центр плазмы открыли в Ташкенте
Первый в Центральной Азии Центр плазмы открыли в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
До конца этого года в столице Узбекистана планируют открыть еще 3 аналогичных центра по сбору плазмы для производства лекарств, а во всех областях республики — свыше 20
2024-10-07T13:05+0500
2024-10-07T13:05+0500
общество
медицина
ташкент
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Первый в Центральной Азии Центр по сбору донорской плазмы для производства лекарств открылся в Ташкенте, сообщает УзА. Его создание — важный этап реализации инвестиционного соглашения, подписанного с кластером "Tashkent Pharma Park" в ноябре 2022-го. Центр получил лицензию на медицинскую деятельность, сертификат GMP и разрешение на производство препаратов крови, таких как альбумин, иммуноглобулины и факторы коагуляции крови. До конца года в Ташкенте планируют открыть еще 3 центра по сбору плазмы, а во всех областях республики — свыше 20.
ташкент
центральная азия
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ташкент центр плазмы открытие
ташкент центр плазмы открытие

Первый в Центральной Азии Центр плазмы открыли в Ташкенте

13:05 07.10.2024
© "УзА"В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2024
© "УзА"
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До конца этого года в столице Узбекистана появятся еще 3 аналогичных центра по сбору плазмы для производства лекарств, а во всех областях республики — свыше 20.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Первый в Центральной Азии Центр по сбору донорской плазмы для производства лекарств открылся в Ташкенте, сообщает УзА.
Его создание — важный этап реализации инвестиционного соглашения, подписанного с кластером "Tashkent Pharma Park" в ноябре 2022-го.
"В Центре плазмы "Феруза" внедрена система GMP, закуплен комплект высокотехнологичного оборудования и расходных материалов в Великобритании и Италии, ведущие сотрудники прошли обучение в Чехии, а специалисты по стандартам GMP приглашены из Венгрии", — говорится в сообщении.
© "УзА"В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2024
В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
© "УзА"
Центр получил лицензию на медицинскую деятельность, сертификат GMP и разрешение на производство препаратов крови, таких как альбумин, иммуноглобулины и факторы коагуляции крови.
© "УзА"В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.10.2024
В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
© "УзА"
До конца года в Ташкенте планируют открыть еще 3 центра по сбору плазмы, а во всех областях республики — свыше 20.
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