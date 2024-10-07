Первый в Центральной Азии Центр плазмы открыли в Ташкенте
© "УзА"В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
© "УзА"
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До конца этого года в столице Узбекистана появятся еще 3 аналогичных центра по сбору плазмы для производства лекарств, а во всех областях республики — свыше 20.
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Первый в Центральной Азии Центр по сбору донорской плазмы для производства лекарств открылся в Ташкенте, сообщает УзА.
Его создание — важный этап реализации инвестиционного соглашения, подписанного с кластером "Tashkent Pharma Park" в ноябре 2022-го.
"В Центре плазмы "Феруза" внедрена система GMP, закуплен комплект высокотехнологичного оборудования и расходных материалов в Великобритании и Италии, ведущие сотрудники прошли обучение в Чехии, а специалисты по стандартам GMP приглашены из Венгрии", — говорится в сообщении.
© "УзА"В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
© "УзА"
Центр получил лицензию на медицинскую деятельность, сертификат GMP и разрешение на производство препаратов крови, таких как альбумин, иммуноглобулины и факторы коагуляции крови.
© "УзА"В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
В Ташкенте открылся первый в Центральной Азии Центр плазмы
© "УзА"
До конца года в Ташкенте планируют открыть еще 3 центра по сбору плазмы, а во всех областях республики — свыше 20.