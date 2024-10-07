https://uz.sputniknews.ru/20241007/pervyy-v-tsentralnoy-azii-tsentr-plazmy-tashkent-46005476.html

Первый в Центральной Азии Центр плазмы открыли в Ташкенте

Первый в Центральной Азии Центр плазмы открыли в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

До конца этого года в столице Узбекистана планируют открыть еще 3 аналогичных центра по сбору плазмы для производства лекарств, а во всех областях республики — свыше 20

2024-10-07T13:05+0500

2024-10-07T13:05+0500

2024-10-07T13:05+0500

общество

медицина

ташкент

центральная азия

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ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Первый в Центральной Азии Центр по сбору донорской плазмы для производства лекарств открылся в Ташкенте, сообщает УзА. Его создание — важный этап реализации инвестиционного соглашения, подписанного с кластером "Tashkent Pharma Park" в ноябре 2022-го. Центр получил лицензию на медицинскую деятельность, сертификат GMP и разрешение на производство препаратов крови, таких как альбумин, иммуноглобулины и факторы коагуляции крови. До конца года в Ташкенте планируют открыть еще 3 центра по сбору плазмы, а во всех областях республики — свыше 20.

ташкент

центральная азия

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