https://uz.sputniknews.ru/20241008/genkonsul-ruz-o-torgovle-s-dalnim-vostokom-46020793.html

Наша цель убрать посредников — генконсул РУз о торговле с Дальним Востоком

Наша цель убрать посредников — генконсул РУз о торговле с Дальним Востоком

Sputnik Узбекистан

Одним из приоритетных направлений в сотрудничестве Узбекистана и Дальневосточного региона России является развитие торгово-экономических отношений. Активизировать их смогут более продуманная логистика и торговля без посредников

2024-10-08T13:19+0500

2024-10-08T13:19+0500

2024-10-08T13:19+0500

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генеральное консульство узбекистана

владивосток

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Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось в марте 2019 года. В консульский округ Генконсульства входят 9 субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Сахалин, Магаданская и Амурская области, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. В июле 2024-го Генконсулом диппредставительства назначили Юсупа Кабулжанова. Несмотря на то, что дипломат приступил к работе совсем недавно, ему уже удалось побывать на Камчатке, провести встречи с губернатором и предпринимателями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Торгово-экономические отношения Узбекистана и Дальнего Востока активно развиваются. В эту часть России поставляют самую разную продукцию, в том числе сельскохозяйственную, товары народного потребления, текстиль, бытовую технику. В свою очередь, среди узбекистанцев пользуются спросом знаменитые дальневосточные морепродукты. Например, продукция из Узбекистана идет до Дальнего Востока в течение 10 – 15 дней, а до самых отдаленных регионов — 15 – 20 дней. Сначала товар нужно довезти до Новосибирска, объясняет дипломат, а оттуда — до Владивостока. Затем по воде 5 дней груз идет до Камчатки. При этом Кабулжанов уточняет, что поставки в регионы Дальнего Востока осуществляются через нескольких посредников, а это, в свою очередь, не может не сказываться на ценовой политике. Поэтому, если работать напрямую, то это позволит не только выиграть в цене, но и увеличить объемы поставок, говорит дипломат. Генконсульство находится в постоянном диалоге с узбекскими предпринимателями, чтобы понимать, какая именно продукция необходима российскому региону. При этом в диалоге участвуют не только граждане Узбекистана, но и России. Полное интервью генконсула РУз во Владивостоке — в видео Sputnik Узбекистан.

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