https://uz.sputniknews.ru/20241008/genkonsul-ruz-o-torgovle-s-dalnim-vostokom-46020793.html
Наша цель убрать посредников — генконсул РУз о торговле с Дальним Востоком
Наша цель убрать посредников — генконсул РУз о торговле с Дальним Востоком
Sputnik Узбекистан
Одним из приоритетных направлений в сотрудничестве Узбекистана и Дальневосточного региона России является развитие торгово-экономических отношений. Активизировать их смогут более продуманная логистика и торговля без посредников
2024-10-08T13:19+0500
2024-10-08T13:19+0500
2024-10-08T13:19+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
торговля
дальний восток
генеральное консульство узбекистана
владивосток
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/07/46022493_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_18c9d0a1ca59024060d0c50aea0affbd.jpg
Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось в марте 2019 года. В консульский округ Генконсульства входят 9 субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Сахалин, Магаданская и Амурская области, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область. В июле 2024-го Генконсулом диппредставительства назначили Юсупа Кабулжанова. Несмотря на то, что дипломат приступил к работе совсем недавно, ему уже удалось побывать на Камчатке, провести встречи с губернатором и предпринимателями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Торгово-экономические отношения Узбекистана и Дальнего Востока активно развиваются. В эту часть России поставляют самую разную продукцию, в том числе сельскохозяйственную, товары народного потребления, текстиль, бытовую технику. В свою очередь, среди узбекистанцев пользуются спросом знаменитые дальневосточные морепродукты. Например, продукция из Узбекистана идет до Дальнего Востока в течение 10 – 15 дней, а до самых отдаленных регионов — 15 – 20 дней. Сначала товар нужно довезти до Новосибирска, объясняет дипломат, а оттуда — до Владивостока. Затем по воде 5 дней груз идет до Камчатки. При этом Кабулжанов уточняет, что поставки в регионы Дальнего Востока осуществляются через нескольких посредников, а это, в свою очередь, не может не сказываться на ценовой политике. Поэтому, если работать напрямую, то это позволит не только выиграть в цене, но и увеличить объемы поставок, говорит дипломат. Генконсульство находится в постоянном диалоге с узбекскими предпринимателями, чтобы понимать, какая именно продукция необходима российскому региону. При этом в диалоге участвуют не только граждане Узбекистана, но и России. Полное интервью генконсула РУз во Владивостоке — в видео Sputnik Узбекистан.
узбекистан
дальний восток
владивосток
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/07/46022493_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_e01c72e8ea6ba32844d79d91e9b37b21.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан генконсул торговля дальний восток
узбекистан генконсул торговля дальний восток
Наша цель убрать посредников — генконсул РУз о торговле с Дальним Востоком
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
Одним из приоритетных направлений в сотрудничестве Узбекистана и Дальневосточного региона России является развитие торгово-экономических отношений. Активизировать их смогут более продуманная логистика и торговля без посредников.
Генконсульство Узбекистана во Владивостоке открылось в марте 2019 года. В консульский округ Генконсульства входят 9 субъектов Дальнего Востока — Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Сахалин, Магаданская и Амурская области, Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область.
В июле 2024-го Генконсулом диппредставительства назначили Юсупа Кабулжанова. Несмотря на то, что дипломат приступил к работе совсем недавно, ему уже удалось побывать на Камчатке, провести встречи с губернатором и предпринимателями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Торгово-экономические отношения Узбекистана и Дальнего Востока активно развиваются. В эту часть России поставляют самую разную продукцию, в том числе сельскохозяйственную, товары народного потребления, текстиль, бытовую технику. В свою очередь, среди узбекистанцев пользуются спросом знаменитые дальневосточные морепродукты.
"Дальневосточный регион очень интересный. Я недавно был на Камчатке, встречался с губернатором. Мы заинтересованы работать во всех сферах. Как в экономической, так и культурно-гуманитарной. Есть над чем поработать, речь, прежде всего, идет о проработке правильной логистики", — рассказал Юсуп Кабулжанов.
Например, продукция из Узбекистана идет до Дальнего Востока в течение 10 – 15 дней, а до самых отдаленных регионов — 15 – 20 дней. Сначала товар нужно довезти до Новосибирска, объясняет дипломат, а оттуда — до Владивостока. Затем по воде 5 дней груз идет до Камчатки.
При этом Кабулжанов уточняет, что поставки в регионы Дальнего Востока осуществляются через нескольких посредников, а это, в свою очередь, не может не сказываться на ценовой политике. Поэтому, если работать напрямую, то это позволит не только выиграть в цене, но и увеличить объемы поставок, говорит дипломат.
"Цена поставок сельхозпродукции, реализуемой для населения, проживающего в Дальневосточном федеральном округе, ощутимо снизится, — говорит генконсул. — Руководители регионов должны быть сами заинтересованы работать на прямые поставки. Это выгодно и региону, и людям здесь проживающим. Самое главное, что здесь есть потребность в нашей продукции, а также желание ее приобретать. Поэтому с руководителями регионов мы будем налаживать эту работу".
Генконсульство находится в постоянном диалоге с узбекскими предпринимателями, чтобы понимать, какая именно продукция необходима российскому региону. При этом в диалоге участвуют не только граждане Узбекистана, но и России.
"Недавно была встреча с представителями компании из Приморского края, у них более 200 магазинов. Они заинтересованы в поставке продукции из Узбекистана. В таких случаях мы сразу выводим их на хокимов, помогаем с контактами, и они напрямую начинают вести переговоры", — объясняет Юсуп Кабулжанов.
Полное интервью генконсула РУз во Владивостоке — в видео Sputnik Узбекистан.