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Курская область: российские силовики захватили разведгруппу ВСУ
Курская область: российские силовики захватили разведгруппу ВСУ
Sputnik Узбекистан
В ходе допроса украинские пленные отказались от обмена и призвали сослуживцев сдаваться
2024-10-08T15:39+0500
2024-10-08T15:39+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российские военные взяли в плен украинскую разведгруппу в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.В ходе допроса украинские пленные отказались от обмена и призвали сослуживцев сдаваться.Один из десантников рассказал, что его насильно схватили в Черниговской области и отправили на передовую. По его словам, командиры просто бросили группу на произвол судьбы."Складывайте оружие. <…> Пусть сдаются, хотя бы живыми выйдут. (Если — прим. ред.) в обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас", — сказал пленный.Еще один украинский десантник сообщил, что его мобилизовали в Черниговской области, другой пленный оказался из Житомира.Напомним, что в конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.
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россия захват разведгруппа всу курская область
россия захват разведгруппа всу курская область
Курская область: российские силовики захватили разведгруппу ВСУ
15:39 08.10.2024 (обновлено: 15:41 08.10.2024)
В ходе допроса украинские пленные отказались от обмена и призвали сослуживцев сдаваться.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Российские военные взяли в плен украинскую разведгруппу в Курской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
"Захватили украинскую разведгруппу, состоявшую из пяти десантников 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ", — рассказал собеседник агентства.
В ходе допроса украинские пленные отказались от обмена и призвали сослуживцев сдаваться.
Один из десантников рассказал, что его насильно схватили в Черниговской области и отправили на передовую. По его словам, командиры просто бросили группу на произвол судьбы.
"Складывайте оружие. <…> Пусть сдаются, хотя бы живыми выйдут. (Если — прим. ред.) в обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас", — сказал пленный.
Еще один украинский десантник сообщил, что его мобилизовали в Черниговской области, другой пленный оказался из Житомира.
"Оба допрошенных десантника из захваченной в Курской области разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие", — пояснил собеседник агентства.
Напомним, что в конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.