https://uz.sputniknews.ru/20241008/kurskaya-oblast-rossiyskie-siloviki-zaxvatili-razvedgruppu-vsu--46030426.html

Курская область: российские силовики захватили разведгруппу ВСУ

Курская область: российские силовики захватили разведгруппу ВСУ

Sputnik Узбекистан

В ходе допроса украинские пленные отказались от обмена и призвали сослуживцев сдаваться

2024-10-08T15:39+0500

2024-10-08T15:39+0500

2024-10-08T15:41+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российские военные взяли в плен украинскую разведгруппу в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.В ходе допроса украинские пленные отказались от обмена и призвали сослуживцев сдаваться.Один из десантников рассказал, что его насильно схватили в Черниговской области и отправили на передовую. По его словам, командиры просто бросили группу на произвол судьбы."Складывайте оружие. <…> Пусть сдаются, хотя бы живыми выйдут. (Если — прим. ред.) в обмен уйду — потом опять отправят. Все равно погибну. Если можно остаться — лучше бы у вас", — сказал пленный.Еще один украинский десантник сообщил, что его мобилизовали в Черниговской области, другой пленный оказался из Житомира.Напомним, что в конце сентября сообщалось о волне дезертирства в частях украинской армии, оставшихся в приграничье Курской области. На этом фоне командиры начали проводить фиктивные медосмотры и переводить отказников в штурмовые подразделения на другие участки фронта. Из-за этого обстановка в частях накаляется, а морально-психологическое состояние личного состава крайне низкое.

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