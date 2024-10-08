https://uz.sputniknews.ru/20241008/press-tsentrye-sputnik-innovatsionnyye-trendy-sferye-gostepriimstva-46031358.html

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят инновационные тренды в сфере гостеприимства

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят инновационные тренды в сфере гостеприимства

Sputnik Узбекистан

Эксперты из Узбекистана и России расскажут о перспективах сотрудничества между двумя странами в сфере ресторанного и туристического бизнеса

2024-10-08T16:49+0500

2024-10-08T16:49+0500

2024-10-08T17:27+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

узбекистан

россия

туризм

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 9 октября в 17.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему: "Инновационные тренды в сфере гостеприимства в РУз".Участники:Эксперты расскажут о том, каковы перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере ресторанного и туристического бизнеса, а также есть ли планы по обмену опытом.

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