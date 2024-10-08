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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241008/press-tsentrye-sputnik-innovatsionnyye-trendy-sferye-gostepriimstva-46031358.html
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят инновационные тренды в сфере гостеприимства
В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят инновационные тренды в сфере гостеприимства
Sputnik Узбекистан
Эксперты из Узбекистана и России расскажут о перспективах сотрудничества между двумя странами в сфере ресторанного и туристического бизнеса
2024-10-08T16:49+0500
2024-10-08T17:27+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
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узбекистан
узбекистан
россия
туризм
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 9 октября в 17.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему: "Инновационные тренды в сфере гостеприимства в РУз".Участники:Эксперты расскажут о том, каковы перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере ресторанного и туристического бизнеса, а также есть ли планы по обмену опытом.
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пресс-центр sputnik узбекистан эксперты россия
пресс-центр sputnik узбекистан эксперты россия

В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят инновационные тренды в сфере гостеприимства

16:49 08.10.2024 (обновлено: 17:27 08.10.2024)
© SputnikSputnik Узбекистан
Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.10.2024
© Sputnik
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Эксперты из Узбекистана и России расскажут о перспективах сотрудничества между двумя странами в сфере ресторанного и туристического бизнеса.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 9 октября в 17.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему: "Инновационные тренды в сфере гостеприимства в РУз".
Участники:
президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров;
начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.
Эксперты расскажут о том, каковы перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере ресторанного и туристического бизнеса, а также есть ли планы по обмену опытом.
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