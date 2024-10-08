В пресс-центре Sputnik Узбекистан обсудят инновационные тренды в сфере гостеприимства
16:49 08.10.2024 (обновлено: 17:27 08.10.2024)
© SputnikSputnik Узбекистан
© Sputnik
Подписаться
Эксперты из Узбекистана и России расскажут о перспективах сотрудничества между двумя странами в сфере ресторанного и туристического бизнеса.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Узбекистан 9 октября в 17.00 по ташкентскому времени пройдет пресс-конференция на тему: "Инновационные тренды в сфере гостеприимства в РУз".
Участники:
президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров;
начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.
Эксперты расскажут о том, каковы перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере ресторанного и туристического бизнеса, а также есть ли планы по обмену опытом.