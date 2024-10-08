https://uz.sputniknews.ru/20241008/psb-raschety-mejdunarodnyye-torgovyye-kontrakty-rossiyskiy-biznes-46026798.html
ПСБ создал инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам бизнеса РФ
ПСБ создал инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам бизнеса РФ
Sputnik Узбекистан
Уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления
2024-10-08T11:59+0500
2024-10-08T11:59+0500
2024-10-08T13:10+0500
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российский ПСБ запустил не имеющий аналогов механизм трансграничных расчетов по внешней торговле компаний из РФ с контрагентами из любой страны, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе банка. Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров, обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей.Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.Расчеты осуществляют с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.
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псб инфраструктура расчеты участники вэд бизнес рф
псб инфраструктура расчеты участники вэд бизнес рф
ПСБ создал инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам бизнеса РФ
11:59 08.10.2024 (обновлено: 13:10 08.10.2024)
Уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Российский ПСБ запустил не имеющий аналогов механизм трансграничных расчетов по внешней торговле компаний из РФ с контрагентами из любой страны, сообщили Sputnik Узбекистан
в пресс-службе банка.
Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров, обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей.
Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.
"Обеспечивая бесперебойность проведения трансграничных операций российских импортеров и экспортеров, разработанный ПСБ механизм станет важнейшей частью по развитию внешней торговли и стимулированию отечественной промышленности и потребительского рынка. Для реализации такого проекта банк задействовал свои уникальные инфраструктурные разработки, накопленный опыт участия в государственных проектах развития и масштаб вовлеченности в финансовую систему и экономику страны", — сказал Михаил Дорофеев, заместитель председателя ПСБ.
Расчеты осуществляют с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.