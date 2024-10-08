https://uz.sputniknews.ru/20241008/psb-raschety-mejdunarodnyye-torgovyye-kontrakty-rossiyskiy-biznes-46026798.html

ПСБ создал инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам бизнеса РФ

ПСБ создал инфраструктуру для расчетов по международным торговым контрактам бизнеса РФ

Sputnik Узбекистан

Уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления

2024-10-08T11:59+0500

2024-10-08T11:59+0500

2024-10-08T13:10+0500

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Российский ПСБ запустил не имеющий аналогов механизм трансграничных расчетов по внешней торговле компаний из РФ с контрагентами из любой страны, сообщили Sputnik Узбекистан в пресс-службе банка. Платформа трансграничных расчетов ПСБ обеспечивает полное финансовое сопровождение внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров, обеспечивает своевременное и бесперебойное исполнение всех платежей.Реализованный банком уникальный механизм расчетов окажет поддержку российским участникам ВЭД и их торговым партнерам в условиях антироссийского санкционного давления.Расчеты осуществляют с использованием инструментов финансового рынка на базе специально созданной банком компании А7.

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