https://uz.sputniknews.ru/20241008/putin-privetstviye-konferentsiya-altay-46029181.html

Путин: Языки, традиции, уклад тюркских народов — часть исторического достояния России

Путин: Языки, традиции, уклад тюркских народов — часть исторического достояния России

Sputnik Узбекистан

Глава России поприветствовал участников конференции "Прародина тюрков" на Алтае, которая объединила исследователей-тюркологов из Узбекистана, РФ, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Кыргызстана.

2024-10-08T14:29+0500

2024-10-08T14:29+0500

2024-10-08T14:34+0500

россия

алтай

тюркские народы

конференция

президент рф

владимир путин

узбекские ученые

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов — важнейшая часть исторического достояния России, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Об этом сообщает РИА Новости.Российский лидер напомнил, что Евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской. Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям ученых, археологов, изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, свидетельствующие об особой роли Алтая для тюркских народов.Путин также выразил уверенность, что в ходе открытых, конструктивных дискуссий участники конференции на высоком экспертном уровне обсудят широкий круг актуальных проблем алтаистической науки, предложат новые идеи и подходы к изучению малоизвестных страниц мировой истории.Стартовавшая в алтайском Манжероке конференция, которая объединила исследователей-тюркологов из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Венгрии и Кыргызстана, призвана сформировать целостное представление о месте российского Алтая в становлении тюркских народностей.Расселение тюркских племен определило на века судьбы не только России, но и многих других государств, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Мединский подчеркнул, что Евразия — не только родина всех мировых религий, но и родина многих ключевых цивилизаций, это отдельная сфера интересов, сфера преломления научных дискуссий многих мировых ученых.Взаимопроникновение славян и тюрков стало залогом успешного развития каждого народа России, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в приветственном слове участникам конференции, которое зачитал замминистра образования и науки РФ Константин Могилевский.Организаторы конференции — Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.

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