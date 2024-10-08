https://uz.sputniknews.ru/20241008/putin-privetstviye-konferentsiya-altay-46029181.html
Путин: Языки, традиции, уклад тюркских народов — часть исторического достояния России
Путин: Языки, традиции, уклад тюркских народов — часть исторического достояния России
Sputnik Узбекистан
Глава России поприветствовал участников конференции "Прародина тюрков" на Алтае, которая объединила исследователей-тюркологов из Узбекистана, РФ, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Кыргызстана.
2024-10-08T14:29+0500
2024-10-08T14:29+0500
2024-10-08T14:34+0500
россия
алтай
тюркские народы
конференция
президент рф
владимир путин
узбекские ученые
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44250262_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_22942410954d3bdc03093969f5c5a87e.jpg
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов — важнейшая часть исторического достояния России, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Об этом сообщает РИА Новости.Российский лидер напомнил, что Евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской. Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям ученых, археологов, изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, свидетельствующие об особой роли Алтая для тюркских народов.Путин также выразил уверенность, что в ходе открытых, конструктивных дискуссий участники конференции на высоком экспертном уровне обсудят широкий круг актуальных проблем алтаистической науки, предложат новые идеи и подходы к изучению малоизвестных страниц мировой истории.Стартовавшая в алтайском Манжероке конференция, которая объединила исследователей-тюркологов из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Венгрии и Кыргызстана, призвана сформировать целостное представление о месте российского Алтая в становлении тюркских народностей.Расселение тюркских племен определило на века судьбы не только России, но и многих других государств, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.Мединский подчеркнул, что Евразия — не только родина всех мировых религий, но и родина многих ключевых цивилизаций, это отдельная сфера интересов, сфера преломления научных дискуссий многих мировых ученых.Взаимопроникновение славян и тюрков стало залогом успешного развития каждого народа России, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в приветственном слове участникам конференции, которое зачитал замминистра образования и науки РФ Константин Могилевский.Организаторы конференции — Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.
россия
алтай
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/06/44250262_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_fd19de9c135df92e96168e4809d21f57.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
путин тюркские народы рф конференция алтай
путин тюркские народы рф конференция алтай
Путин: Языки, традиции, уклад тюркских народов — часть исторического достояния России
14:29 08.10.2024 (обновлено: 14:34 08.10.2024)
Глава РФ приветствовал участников конференции на Алтае, которая объединила исследователей-тюркологов из Узбекистана, РФ, Беларуси, Казахстана, Венгрии, Кыргызстана.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
Языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов — важнейшая часть исторического достояния России, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников конференции "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Об этом сообщает
РИА Новости.
Российский лидер напомнил, что Евразийский континент по праву считается колыбелью многих древних цивилизаций, в том числе тюркской. Согласно одной из приоритетных научных гипотез, исторической прародиной тюрков является обширная горная система Алтая. В последние годы, благодаря открытиям ученых, археологов, изучены уникальные памятники тюркской письменности, духовной и материальной культуры, свидетельствующие об особой роли Алтая для тюркских народов.
"Особо подчеркну, что языки, традиции, самобытный жизненный уклад тюркских народов – важнейшая часть исторического достояния России как уникальной страны-цивилизации", — процитировал слова главы РФ помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Путин также выразил уверенность, что в ходе открытых, конструктивных дискуссий участники конференции на высоком экспертном уровне обсудят широкий круг актуальных проблем алтаистической науки, предложат новые идеи и подходы к изучению малоизвестных страниц мировой истории.
Стартовавшая в алтайском Манжероке конференция, которая объединила исследователей-тюркологов из Узбекистана, России, Беларуси, Казахстана, Венгрии и Кыргызстана, призвана сформировать целостное представление о месте российского Алтая в становлении тюркских народностей.
Расселение тюркских племен определило на века судьбы не только России, но и многих других государств, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Сегодня около 70 здесь присутствуют ведущих ученых, тюркологов, специалистов по истории Востока из России и зарубежных тюркоязычных стран. И цель конференции абсолютно научно-практическая, соответствующая ее статусу, — это обменяться последними научными данными, теориями, взглядами на процесс происхождения тюркских народов, расселения тюркских народов по Евразии, поскольку расселение тюркских племен практически определило на многие века судьбы не только России, но и многих-многих государств", — отметил он.
Мединский подчеркнул, что Евразия — не только родина всех мировых религий, но и родина многих ключевых цивилизаций, это отдельная сфера интересов, сфера преломления научных дискуссий многих мировых ученых.
"Поэтому мы собрали здесь представителей разных стран, чтобы обменяться новейшими мнениями. В целом позиция большинства сходится вокруг теории, базовой теории о том, что именно Большой Алтай (а мы находимся с вами на территории Большого Алтая, заходящего на несколько государств, не только России, но и Казахстана, Монголии) — есть та часть северной Евразии, которая стала родиной пассионарного взрыва, откуда тюрки и пошли по Евразии", — отметил он.
Взаимопроникновение славян и тюрков стало залогом успешного развития каждого народа России, заявил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в приветственном слове участникам конференции, которое зачитал замминистра образования и науки РФ Константин Могилевский.
"На протяжении столетий формирования и развития тюркских этносов не прекращалось взаимопроникновение славянских и тюркских народов. Это историческое единство не только легло в основу становления российской государственности, помогая нашим предкам сообща развивать страну, но и стало залогом будущего успешного развития каждого народа России. Вспоминаются слова великого художника и ценителя Востока Николая Рериха: "Россия – не единая раса, — и в этом ее сила. Россия — это объединение рас, объединение народов", — сказал Нарышкин.
Организаторы конференции — Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество при поддержке правительства Республики Алтай.