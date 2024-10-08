https://uz.sputniknews.ru/20241008/skolko-vyzovov-postupilo-skoruyu-pomosch-uzbekistana-46025675.html
Сколько вызовов поступило в скорую помощь Узбекистана за 9 месяцев
Сколько вызовов поступило в скорую помощь Узбекистана за 9 месяцев
Sputnik Узбекистан
В настоящее время в службе "Скорая помощь" республики работают 2 853 медицинские бригады
2024-10-08T10:54+0500
2024-10-08T10:54+0500
2024-10-08T10:54+0500
инфографика
здравоохранение
медицина
узбекистан
скорая помощь
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В январе – сентябре 2024-го в Узбекистане обращались в службу скорой медицинской помощи почти 10 млн раз.Регион-рекордсмен по заявкам — Ферганская область (более 1 млн вызовов), самой здоровой оказалась Навоийская область — около 300 тыс. вызовов.На сегодняшний день в службе "Скорая помощь" работают 2 853 медицинские бригады.Как обстоят дела в столице и других регионах, а также по каким причинам чаще всего вызывали скорую — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан скорая помощь вызовы
узбекистан скорая помощь вызовы
Сколько вызовов поступило в скорую помощь Узбекистана за 9 месяцев
В настоящее время в службе "Скорая помощь" работают 2 853 медицинские бригады.
В январе – сентябре 2024-го в Узбекистане обращались в службу скорой медицинской помощи почти 10 млн раз.
Регион-рекордсмен по заявкам — Ферганская область (более 1 млн вызовов), самой здоровой оказалась Навоийская область — около 300 тыс. вызовов.
На сегодняшний день в службе "Скорая помощь" работают 2 853 медицинские бригады.
Как обстоят дела в столице и других регионах, а также по каким причинам чаще всего вызывали скорую — в инфографике Sputnik Узбекистан.