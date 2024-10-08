https://uz.sputniknews.ru/20241008/skolko-vyzovov-postupilo-skoruyu-pomosch-uzbekistana-46025675.html

Сколько вызовов поступило в скорую помощь Узбекистана за 9 месяцев

Сколько вызовов поступило в скорую помощь Узбекистана за 9 месяцев

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в службе "Скорая помощь" республики работают 2 853 медицинские бригады

2024-10-08T10:54+0500

2024-10-08T10:54+0500

2024-10-08T10:54+0500

инфографика

здравоохранение

медицина

узбекистан

скорая помощь

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В январе – сентябре 2024-го в Узбекистане обращались в службу скорой медицинской помощи почти 10 млн раз.Регион-рекордсмен по заявкам — Ферганская область (более 1 млн вызовов), самой здоровой оказалась Навоийская область — около 300 тыс. вызовов.На сегодняшний день в службе "Скорая помощь" работают 2 853 медицинские бригады.Как обстоят дела в столице и других регионах, а также по каким причинам чаще всего вызывали скорую — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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