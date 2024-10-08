https://uz.sputniknews.ru/20241008/tashkent-uzekspotsentr-vystavka-gostepriimstvo-46025092.html

В Ташкенте стартует крупнейшая выставка в сфере гостеприимства — что в программе

В Ташкенте стартует крупнейшая выставка в сфере гостеприимства — что в программе

Sputnik Узбекистан

В масштабном мероприятии примут участие более 50 экспонентов из стран ЦА, Европы и Азии, которые представят последние разработки и достижения в гостиничном бизнесе, ресторанном бизнесе и смежных областях

2024-10-08T09:49+0500

2024-10-08T09:49+0500

2024-10-08T10:06+0500

узбекистан

ташкент

узэкспоцентр

выставка

гостиница

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. С 8 по 10 октября в ташкентском Узэкспоцентре пройдет HoReCa Expo Uzbekistan 2024 — крупнейшая выставка в сфере гостеприимства, сообщает пресс-служба Минэкологии. Организатор масштабного мероприятия — Ассоциация гостиничных хозяйств Узбекистана при поддержке министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Комитета по туризму. Мероприятие включает такие сессии, как "Зеленые технологии и инвестиции: экономическая выгода и устойчивое развитие в сфере гостеприимства Узбекистана", "Проекты, бренды и инвестиции в сфере гостеприимства", "Вся правда о продажах и маркетинге в отеле", "Инновационные гастрономические тренды", "Инклюзивность как фактор повышения спроса в сфере гостеприимства". Также пройдут встречи в формате B2B и G2B, презентации новых продуктов и услуг. В рамках выставки состоится конференция, участники которой обсудят актуальные темы и тренды в "зеленых" технологиях и цифровом гостеприимстве.

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