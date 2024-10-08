https://uz.sputniknews.ru/20241008/tashkent-uzekspotsentr-vystavka-gostepriimstvo-46025092.html
В Ташкенте стартует крупнейшая выставка в сфере гостеприимства — что в программе
В Ташкенте стартует крупнейшая выставка в сфере гостеприимства — что в программе
Sputnik Узбекистан
В масштабном мероприятии примут участие более 50 экспонентов из стран ЦА, Европы и Азии, которые представят последние разработки и достижения в гостиничном бизнесе, ресторанном бизнесе и смежных областях
2024-10-08T09:49+0500
2024-10-08T09:49+0500
2024-10-08T10:06+0500
узбекистан
ташкент
узэкспоцентр
выставка
гостиница
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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. С 8 по 10 октября в ташкентском Узэкспоцентре пройдет HoReCa Expo Uzbekistan 2024 — крупнейшая выставка в сфере гостеприимства, сообщает пресс-служба Минэкологии. Организатор масштабного мероприятия — Ассоциация гостиничных хозяйств Узбекистана при поддержке министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Комитета по туризму. Мероприятие включает такие сессии, как "Зеленые технологии и инвестиции: экономическая выгода и устойчивое развитие в сфере гостеприимства Узбекистана", "Проекты, бренды и инвестиции в сфере гостеприимства", "Вся правда о продажах и маркетинге в отеле", "Инновационные гастрономические тренды", "Инклюзивность как фактор повышения спроса в сфере гостеприимства". Также пройдут встречи в формате B2B и G2B, презентации новых продуктов и услуг. В рамках выставки состоится конференция, участники которой обсудят актуальные темы и тренды в "зеленых" технологиях и цифровом гостеприимстве.
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узбекистан выставка гостеприимство экспоненты ца европа азия
узбекистан выставка гостеприимство экспоненты ца европа азия
В Ташкенте стартует крупнейшая выставка в сфере гостеприимства — что в программе
09:49 08.10.2024 (обновлено: 10:06 08.10.2024)
В масштабном мероприятии примут участие более 50 экспонентов из стран ЦА, Европы и Азии, которые представят последние разработки и достижения в гостиничном, ресторанном бизнесе и смежных областях.
ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik.
С 8 по 10 октября в ташкентском Узэкспоцентре пройдет HoReCa Expo Uzbekistan 2024 — крупнейшая выставка в сфере гостеприимства, сообщает
пресс-служба Минэкологии.
Организатор масштабного мероприятия — Ассоциация гостиничных хозяйств Узбекистана при поддержке министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата и Комитета по туризму.
"HoReCa Expo Uzbekistan 2024 — это уникальная платформа для обмена опытом, заключения выгодных соглашений о сотрудничестве, обсуждения современных тенденций и развития бизнеса. Ожидается, что в выставке примут участие более 50 экспонентов из Центральной Азии, Европы и Азии, которые представят последние разработки и достижения в гостиничном бизнесе, ресторанном бизнесе и смежных областях", — говорится в сообщении.
Мероприятие включает такие сессии, как "Зеленые технологии и инвестиции: экономическая выгода и устойчивое развитие в сфере гостеприимства Узбекистана", "Проекты, бренды и инвестиции в сфере гостеприимства", "Вся правда о продажах и маркетинге в отеле", "Инновационные гастрономические тренды", "Инклюзивность как фактор повышения спроса в сфере гостеприимства".
Также пройдут встречи в формате B2B и G2B, презентации новых продуктов и услуг.
В рамках выставки состоится конференция, участники которой обсудят актуальные темы и тренды в "зеленых" технологиях и цифровом гостеприимстве.