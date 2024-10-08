https://uz.sputniknews.ru/20241008/uzbekistan-rossiya-ukrepleniye-sotrudnichestvo-46034168.html

Посол Узбекистана в РФ: Сотрудничество в образовании — одно из ключевых направлений

Посол Узбекистана в РФ: Сотрудничество в образовании — одно из ключевых направлений

Sputnik Узбекистан

В Москве обсудили укрепление взаимодействия России и Узбекистана в приоритетных областях

2024-10-08T18:12+0500

2024-10-08T18:12+0500

2024-10-08T18:12+0500

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посольство республики узбекистан в рф

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экономика

образование

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ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Сотрудничество в образовании – одно из ключевых направлений, подчеркнул посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов в ходе встречи с советником Президента России Антоном Кобяковым, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс. К диалогу также пригласили замглаву МИПТ республики Дилшода Ахмедова. Речь шла об актуальных вопросах двустороннего партнерства и перспективах дальнейшего развития взаимодействия между странами. Ботиржон Асадов акцентировал внимание на увеличении числа филиалов российских образовательных учреждений в республике и подчеркнул необходимость повышения качества подготовки технических и инженерных специалистов. Отмечался существенный рост товарооборота между Узбекистаном и Россией. Это результат усиления многосторонней кооперации и продуктивного взаимодействия в различных сегментах экономики. Отдельно остановились на развитии взаимодействия в рамках международных организаций: ООН, БРИКС, ШОС, СНГ и ЕАЭС. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в продолжении тесного диалога на площадках многосторонних форматов для обсуждения актуальных тем, представляющих взаимный интерес. В ходе встречи также затронули вопросы рационального использования водно-энергетических ресурсов в Центральной Азии, которые становятся все более актуальными на фоне глобальных климатических изменений.

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