https://uz.sputniknews.ru/20241009/eec-sng-vzaimodeystviye-46049174.html

Взаимодействие с СНГ – традиционный приоритет международной повестки ЕЭК

Взаимодействие с СНГ – традиционный приоритет международной повестки ЕЭК

Sputnik Узбекистан

Председатель Евразийской экономической комиссии принял участие в саммите СНГ в Москве

2024-10-09T18:10+0500

2024-10-09T18:10+0500

2024-10-09T18:10+0500

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Взаимодействие с СНГ — традиционный приоритет международной повестки Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Председатель комиссии накануне принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве. С 2021 года проводится постоянная работа по сопряжению права Евразийского экономического союза и нормативно-правовой базы Содружества в части устранения коллизий между проектами нормативных актов, разрабатываемых в рамках ЕАЭС и СНГ.Отраслевой диалог со структурами СНГ развивается по таким направлениям, как антимонопольная политика, стандартизация и обеспечение единства измерений, электроэнергетика, защита прав потребителей, статистика.Для справки: диалог ЕЭК с Исполкомом СНГ начался в 2012 году с подписания Меморандума о взаимодействии. В ноябре 2018-го стороны подписали Меморандум об углублении взаимодействия.

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