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Взаимодействие с СНГ – традиционный приоритет международной повестки ЕЭК
Взаимодействие с СНГ – традиционный приоритет международной повестки ЕЭК
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Председатель Евразийской экономической комиссии принял участие в саммите СНГ в Москве
2024-10-09T18:10+0500
2024-10-09T18:10+0500
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Взаимодействие с СНГ — традиционный приоритет международной повестки Евразийской экономической комиссии, сообщает пресс-служба ЕЭК.Председатель комиссии накануне принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве. С 2021 года проводится постоянная работа по сопряжению права Евразийского экономического союза и нормативно-правовой базы Содружества в части устранения коллизий между проектами нормативных актов, разрабатываемых в рамках ЕАЭС и СНГ.Отраслевой диалог со структурами СНГ развивается по таким направлениям, как антимонопольная политика, стандартизация и обеспечение единства измерений, электроэнергетика, защита прав потребителей, статистика.Для справки: диалог ЕЭК с Исполкомом СНГ начался в 2012 году с подписания Меморандума о взаимодействии. В ноябре 2018-го стороны подписали Меморандум об углублении взаимодействия.
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еаэс, еэк, снг, сотрудничество, экономика
еаэс, еэк, снг, сотрудничество, экономика
Взаимодействие с СНГ – традиционный приоритет международной повестки ЕЭК
Председатель Евразийской экономической комиссии принял участие в саммите СНГ в Москве.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Взаимодействие с СНГ — традиционный приоритет международной повестки Евразийской экономической комиссии, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Председатель комиссии накануне принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в Москве.
"Взаимодействие с СНГ — традиционный приоритет международной повестки Евразийской экономической комиссии. С Исполкомом Содружества уже реализованы два плана совместных мероприятий, в настоящее время исполняется третий совместный план", — говорится в сообщении.
С 2021 года проводится постоянная работа по сопряжению права Евразийского экономического союза и нормативно-правовой базы Содружества в части устранения коллизий между проектами нормативных актов, разрабатываемых в рамках ЕАЭС и СНГ.
Отраслевой диалог со структурами СНГ развивается по таким направлениям, как антимонопольная политика, стандартизация и обеспечение единства измерений, электроэнергетика, защита прав потребителей, статистика.
"Пространство Евразии обладает уникальными торгово-экономическими и транспортно-логистическими преимуществами. Сопряжение потенциалов игроков ЕАЭС и СНГ способно кратно усилить эффект от этого сотрудничества", — указано в сообщении.
Для справки: диалог ЕЭК с Исполкомом СНГ начался в 2012 году с подписания Меморандума о взаимодействии. В ноябре 2018-го стороны подписали Меморандум об углублении взаимодействия.