https://uz.sputniknews.ru/20241009/initsiativy-mirziyoev-sammit-sng-46039797.html

Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите СНГ

Какие инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите СНГ

Sputnik Узбекистан

Президент РУз принял участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития многоплановых отношений, обсудили актуальные вопросы практического взаимодействия в рамках Содружества.

2024-10-09T11:00+0500

2024-10-09T11:00+0500

2024-10-09T11:31+0500

политика

узбекистан

россия

саммит

снг

шавкат мирзиёев

инициатива

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на очередном заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем в Москве, выдвинул ряд важных инициатив по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества в рамках Содружества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В своем выступлении глава республики высоко оценил результаты председательства России в Содружестве, в период которого многостороннее сотрудничество получило развитие по всем направлениям. Особое внимание он уделил вопросам обеспечения безопасности и устойчивого развития стран СНГ. Президент Узбекистана отметил, что важно наладить системное взаимодействие спецслужб и компетентных ведомств стран СНГ, совершенствовать методы борьбы с современными вызовами, принимать согласованные меры в области обеспечения кибербезопасности, а также программные документы. Кроме того, Мирзиёев указал на необходимость активизации деятельности отраслевых советов и комитетов СНГ. Он предложил весной следующего года в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Ташкенте провести заседание Экономического совета СНГ и Форум инновационного развития. Глава Узбекистана выступил за долгосрочное партнерство в области развития интернет-технологий и индустрии "больших данных", ускоренного внедрения цифровых решений, креативной экономики, зеленой энергетики и ядерных технологий, а также в вопросах климатических вызовов. В связи с этим он предложил придать регулярный характер встречам экспертов и аналитиков стран СНГ и провести следующую конференцию ведущих аналитических центров Содружества в Самарканде, посвятив ее вопросам развития искусственного интеллекта. Напомним, что Шавкат Мирзиёев 7-8 октября находился в Москве с рабочим визитом.

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