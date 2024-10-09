https://uz.sputniknews.ru/20241009/kurskaya-oblast-rossiya-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-46053560.html
Ситуация в Курской области: российские бойцы освободили два населенных пункта
Ситуация в Курской области: российские бойцы освободили два населенных пункта
Sputnik Узбекистан
Военнослужащие РФ продолжают выбивать вооруженные формирования ВСУ из приграничья Курской области
2024-10-09T18:40+0500
2024-10-09T18:40+0500
2024-10-09T18:40+0500
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Отличились подразделения группировки войск "Север", сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Севера" поразили формирования десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.Они также отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехово, в результате потери украинской армии составили до 20 человек убитыми и ранеными.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Отмечается, что российские военные продолжают действия по разгрому группировок противника, проникших на территорию Курской области.Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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курская область россия бойцы освобождение населенные пункты
курская область россия бойцы освобождение населенные пункты
Ситуация в Курской области: российские бойцы освободили два населенных пункта
Военнослужащие РФ продолжают выбивать вооруженные формирования ВСУ из приграничья Курской области.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik.
Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Отличились подразделения группировки войск "Север", сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Севера" поразили формирования десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
Они также отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехово, в результате потери украинской армии составили до 20 человек убитыми и ранеными.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Отмечается, что российские военные продолжают действия по разгрому группировок противника, проникших на территорию Курской области.
Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.