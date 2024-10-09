Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20241009/kurskaya-oblast-rossiya-osvobojdeniye-naselennyye-punkty-46053560.html
Ситуация в Курской области: российские бойцы освободили два населенных пункта
Ситуация в Курской области: российские бойцы освободили два населенных пункта
Sputnik Узбекистан
Военнослужащие РФ продолжают выбивать вооруженные формирования ВСУ из приграничья Курской области
2024-10-09T18:40+0500
2024-10-09T18:40+0500
спецоперация россии по защите донбасса
сво
россия
безопасность
всу
в мире
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46053383_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_7ddcc3b64aa8da184eb424b7a6f47e6a.jpg
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Отличились подразделения группировки войск "Север", сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Севера" поразили формирования десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.Они также отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехово, в результате потери украинской армии составили до 20 человек убитыми и ранеными.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины. Отмечается, что российские военные продолжают действия по разгрому группировок противника, проникших на территорию Курской области.Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46053383_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_147f931e3d82879c8e57586d8e56d16b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
курская область россия бойцы освобождение населенные пункты
курская область россия бойцы освобождение населенные пункты

Ситуация в Курской области: российские бойцы освободили два населенных пункта

18:40 09.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Военнослужащие РФ продолжают выбивать вооруженные формирования ВСУ из приграничья Курской области.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Отличились подразделения группировки войск "Север", сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Севера" поразили формирования десяти украинских бригад в районах Дарьино, Любимовки, Нового Пути и Плехово.
Они также отразили две атаки в направлении Любимовки и Плехово, в результате потери украинской армии составили до 20 человек убитыми и ранеными.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
Отмечается, что российские военные продолжают действия по разгрому группировок противника, проникших на территорию Курской области.
Напомним, что украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0