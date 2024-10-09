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https://uz.sputniknews.ru/20241009/putin-nagradil-uzbekskogo-diplomata-ordenom-drujby-46042768.html
Путин наградил узбекского дипломата орденом Дружбы
Путин наградил узбекского дипломата орденом Дружбы
Sputnik Узбекистан
Награждение состоялось в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Москве
2024-10-09T14:11+0500
2024-10-09T14:38+0500
политика
узбекистан
россия
саммит
владимир путин
награждение
орден дружбы
илхом неъматов
заместитель
генеральный секретарь
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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин наградил узбекского дипломата, заместителя Генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова орденом Дружбы. Российский лидер вручил ему эту награду в ходе прошедшего 8 октября этого года в Москве заседания Совета глав государств СНГ, в котором участвовал Шавкат Мирзиёев. Нематов удостоен ордена Дружбы за большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между странами СНГ. Напомним, что Ильхом Нематов с января 2021 года является заместителем Генерального секретаря СНГ. В этой должности он курирует вопросы организации взаимодействия Исполкома Содружества с полномочными представителями государств-участников СНГ в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, координирует подготовку заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества Независимых Государств по вопросам экономического сотрудничества. Кроме того, он отвечает за сотрудничество с международными организациями, развитие связей с их подразделениями и учреждениями по экономическим и правовым вопросам, координирует взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества. До назначения в Исполнительный комитет СНГ Ильхом Нематов работал в МИД Узбекистана. В разное время возглавлял дипмиссии в Индии, России, США, Бразилии и Канаде. Был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел РУз. Нематов имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан.
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путин ильхом нематов награда заседание совет глав государств снг москва
путин ильхом нематов награда заседание совет глав государств снг москва

Путин наградил узбекского дипломата орденом Дружбы

14:11 09.10.2024 (обновлено: 14:38 09.10.2024)
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГПрезидент Российской Федерации Владимир Путин наградил Орденом Дружбы заместителя Генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Орденом Дружбы заместителя Генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.10.2024
© Пресс-служба Исполнительного комитета СНГ
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Награждение состоялось в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Москве.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин наградил узбекского дипломата, заместителя Генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова орденом Дружбы.
Российский лидер вручил ему эту награду в ходе прошедшего 8 октября этого года в Москве заседания Совета глав государств СНГ, в котором участвовал Шавкат Мирзиёев.
Нематов удостоен ордена Дружбы за большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между странами СНГ.
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Президент Республики Узбекистан принял участие в саммите СНГ
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Это человек известный. Человек, который очень много сделал в плане развития СНГ. Кроме этого, работая на различных должностях, Ильхом Туйчиевич сделал очень много для развития российско-узбекистанских отношений, он был послом в 2008 – 2010 годах в Москве. Я хочу поблагодарить Ильхома Туйчиевича за все, что было сделано, и выразить надежду на то, что его работа будет такой же эффективной, направленной на развитие СНГ", — сказал Путин.

Напомним, что Ильхом Нематов с января 2021 года является заместителем Генерального секретаря СНГ. В этой должности он курирует вопросы организации взаимодействия Исполкома Содружества с полномочными представителями государств-участников СНГ в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, координирует подготовку заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества Независимых Государств по вопросам экономического сотрудничества.
Кроме того, он отвечает за сотрудничество с международными организациями, развитие связей с их подразделениями и учреждениями по экономическим и правовым вопросам, координирует взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества.
До назначения в Исполнительный комитет СНГ Ильхом Нематов работал в МИД Узбекистана. В разное время возглавлял дипмиссии в Индии, России, США, Бразилии и Канаде. Был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел РУз.
Нематов имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан.
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