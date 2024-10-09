https://uz.sputniknews.ru/20241009/putin-nagradil-uzbekskogo-diplomata-ordenom-drujby-46042768.html

Путин наградил узбекского дипломата орденом Дружбы

Путин наградил узбекского дипломата орденом Дружбы

Sputnik Узбекистан

Награждение состоялось в ходе заседания Совета глав государств СНГ в Москве

2024-10-09T14:11+0500

2024-10-09T14:11+0500

2024-10-09T14:38+0500

политика

узбекистан

россия

саммит

владимир путин

награждение

орден дружбы

илхом неъматов

заместитель

генеральный секретарь

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин наградил узбекского дипломата, заместителя Генерального секретаря СНГ Ильхома Нематова орденом Дружбы. Российский лидер вручил ему эту награду в ходе прошедшего 8 октября этого года в Москве заседания Совета глав государств СНГ, в котором участвовал Шавкат Мирзиёев. Нематов удостоен ордена Дружбы за большой вклад в укрепление и развитие дружественных отношений между странами СНГ. Напомним, что Ильхом Нематов с января 2021 года является заместителем Генерального секретаря СНГ. В этой должности он курирует вопросы организации взаимодействия Исполкома Содружества с полномочными представителями государств-участников СНГ в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ, координирует подготовку заседаний Совета глав государств, Совета глав правительств, Совета министров иностранных дел и Экономического совета Содружества Независимых Государств по вопросам экономического сотрудничества. Кроме того, он отвечает за сотрудничество с международными организациями, развитие связей с их подразделениями и учреждениями по экономическим и правовым вопросам, координирует взаимодействие с органами отраслевого сотрудничества. До назначения в Исполнительный комитет СНГ Ильхом Нематов работал в МИД Узбекистана. В разное время возглавлял дипмиссии в Индии, России, США, Бразилии и Канаде. Был заместителем и первым заместителем министра иностранных дел РУз. Нематов имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан.

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