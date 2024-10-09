https://uz.sputniknews.ru/20241009/tashkent-mejdunarodnaya-vystavka-horeca-expo-uzbekistan-2024-46041504.html
В Ташкенте проходит I международная выставка "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" — видео
В Ташкенте проходит I международная выставка "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" — видео
Sputnik Узбекистан
Экспоненты — более 50 местных и международных компаний, представляющих продукты питания, напитки, мебель, текстиль, средства личной гигиены и косметику для сферы HoReCa
2024-10-09T13:10+0500
2024-10-09T13:10+0500
2024-10-09T13:10+0500
видео
эксклюзив
узбекистан
ташкент
узэкспоцентр
выставка
гостиница
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46036938_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1b67081e38b3c099db191f0881066ac.jpg
В ташкентском Узэкспоцентре 8 –10 октября проходит I международная выставка "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" — крупнейшее мероприятие в сфере гостеприимства.Участники — более 50 местных и международных компаний, представляющих продукты питания, напитки, мебель, текстиль, средства личной гигиены и косметику для сферы HoReCa.Деловая программа мероприятия включает обсуждение таких актуальных вопросов, как развитие гостиничного и ресторанного бизнеса в республике, а также экотуризма и перехода на "зеленые" технологии. В выставке также принимают участие российские производители.Чем привлекает их рынок Узбекистана? Какой продукцией они комплектуют спальни крупнейшего туркомплекса республики?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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Элина Бекназарова
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Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
ташкент выставка
В Ташкенте проходит I международная выставка "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" — видео
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Экспоненты — более 50 местных и международных компаний, представляющих продукты питания, напитки, мебель, текстиль, средства личной гигиены и косметику для сферы HoReCa.
В ташкентском Узэкспоцентре 8 –10 октября проходит I международная выставка "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" — крупнейшее мероприятие в сфере гостеприимства.
Участники — более 50 местных и международных компаний, представляющих продукты питания, напитки, мебель, текстиль, средства личной гигиены и косметику для сферы HoReCa.
Деловая программа мероприятия включает обсуждение таких актуальных вопросов, как развитие гостиничного и ресторанного бизнеса в республике, а также экотуризма и перехода на "зеленые" технологии.
В выставке также принимают участие российские производители.
Чем привлекает их рынок Узбекистана? Какой продукцией они комплектуют спальни крупнейшего туркомплекса республики?
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.