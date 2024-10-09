https://uz.sputniknews.ru/20241009/tashkent-mejdunarodnaya-vystavka-horeca-expo-uzbekistan-2024-46041504.html

В Ташкенте проходит I международная выставка "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" — видео

В Ташкенте проходит I международная выставка "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" — видео

Sputnik Узбекистан

Экспоненты — более 50 местных и международных компаний, представляющих продукты питания, напитки, мебель, текстиль, средства личной гигиены и косметику для сферы HoReCa

2024-10-09T13:10+0500

2024-10-09T13:10+0500

2024-10-09T13:10+0500

видео

эксклюзив

узбекистан

ташкент

узэкспоцентр

выставка

гостиница

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В ташкентском Узэкспоцентре 8 –10 октября проходит I международная выставка "HoReCa Expo Uzbekistan 2024" — крупнейшее мероприятие в сфере гостеприимства.Участники — более 50 местных и международных компаний, представляющих продукты питания, напитки, мебель, текстиль, средства личной гигиены и косметику для сферы HoReCa.Деловая программа мероприятия включает обсуждение таких актуальных вопросов, как развитие гостиничного и ресторанного бизнеса в республике, а также экотуризма и перехода на "зеленые" технологии. В выставке также принимают участие российские производители.Чем привлекает их рынок Узбекистана? Какой продукцией они комплектуют спальни крупнейшего туркомплекса республики?Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

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2024

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

ташкент выставка