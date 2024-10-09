https://uz.sputniknews.ru/20241009/uzbekistan-rossiya-innovatsii-trendy-gostepriimstvo-46043757.html

Эксперты из РУз и РФ обсудили инновационные тренды в сфере гостеприимства — видео

Эксперты из РУз и РФ обсудили инновационные тренды в сфере гостеприимства — видео

Sputnik Узбекистан

Речь шла и о перспективах сотрудничества между двумя странами в ресторанном и туристическом бизнесе.

2024-10-09T17:06+0500

2024-10-09T17:06+0500

2024-10-09T17:54+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

россия

туризм

гостиница

сотрудничество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/09/46051439_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f55f93b4b2735167f9e59685f8866f2.jpg

В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему: "Инновационные тренды в сфере гостеприимства в РУз". Участники:Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере ресторанного и туристического бизнеса, планах по обмену опытом.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

пресс-центр sputnik узбекистан инновации тренды гостеприимство