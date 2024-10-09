Эксперты из РУз и РФ обсудили инновационные тренды в сфере гостеприимства — видео
17:06 09.10.2024 (обновлено: 17:54 09.10.2024)
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Речь также шла о перспективах сотрудничества между двумя странами в ресторанном и туристическом бизнесе.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему: "Инновационные тренды в сфере гостеприимства в РУз".
Участники:
президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров;
начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.
Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере ресторанного и туристического бизнеса, планах по обмену опытом.