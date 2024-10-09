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Редакционный центр Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20241009/uzbekistan-rossiya-innovatsii-trendy-gostepriimstvo-46043757.html
Эксперты из РУз и РФ обсудили инновационные тренды в сфере гостеприимства — видео
Эксперты из РУз и РФ обсудили инновационные тренды в сфере гостеприимства — видео
Sputnik Узбекистан
Речь шла и о перспективах сотрудничества между двумя странами в ресторанном и туристическом бизнесе.
2024-10-09T17:06+0500
2024-10-09T17:54+0500
пресс-центр
пресс-конференция
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сотрудничество
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В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему: "Инновационные тренды в сфере гостеприимства в РУз". Участники:Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере ресторанного и туристического бизнеса, планах по обмену опытом.
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пресс-центр sputnik узбекистан инновации тренды гостеприимство
пресс-центр sputnik узбекистан инновации тренды гостеприимство

Эксперты из РУз и РФ обсудили инновационные тренды в сфере гостеприимства — видео

17:06 09.10.2024 (обновлено: 17:54 09.10.2024)
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Речь также шла о перспективах сотрудничества между двумя странами в ресторанном и туристическом бизнесе.
В пресс-центре Sputnik Узбекистан состоялась пресс-конференция на тему: "Инновационные тренды в сфере гостеприимства в РУз".
Участники:
президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров;
начальник отдела маркетинговых исследований, продвижения национальных туристических продуктов Комитета по туризму Узбекистана Азиз Мирджалилов.
Эксперты рассказали о перспективах сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере ресторанного и туристического бизнеса, планах по обмену опытом.
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