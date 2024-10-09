https://uz.sputniknews.ru/20241009/uzbekistan-rossiya-opyt-proyekt-moya-shkola-46047343.html

Узбекистан изучает опыт России в ходе реализации проекта "Моя школа"

Узбекистан изучает опыт России в ходе реализации проекта "Моя школа"

Sputnik Узбекистан

В рамках проекта школы в одном районе Ташкента, областей и Каракалпакстана будут самостоятельно распоряжаться частью бюджетных средств для закупки необходимых учебных принадлежностей и оборудования

2024-10-09T15:55+0500

2024-10-09T15:55+0500

2024-10-09T16:15+0500

узбекистан

россия

школы

опыт

общество

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ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Власти Узбекистана намерены внедрить пилотный проект "Моя школа", предварительно изучив опыт реализации российской программы с аналогичным названием, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов РУз.Об этом шла речь в ходе встречи представителей Минэкономики республики и научно-исследовательского финансового института Минфина РФ.Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев соответствующим указом утвердил реализацию в порядке эксперимента проекта "Моя школа" с 2024-2025 учебного года. В рамках проекта школы в одном районе Каракалпакстана, областей и Ташкента будут самостоятельно распоряжаться частью бюджетных средств (в размере 150-кратной базовой расчетной величины).Учащиеся 5−11 классов будут сами решать, как использовать деньги, и смогут купить электронные доски, компьютеры, спортинвентарь, книги либо другие необходимые для школы товары.Для справки: в России с 1 января 2023 года все школы и колледжи перешли на использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) "Моя школа". Этот единый федеральный портал с доступом к образовательному контенту и сервисам для семьи, учителя и школы объединяет в себе электронный дневник, библиотеку учебных материалов (книги, видео, интерактивные тренажеры), предоставление услуг в сфере образования, доступ к бесплатной видеоконференцсвязи и другое.

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