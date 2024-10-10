https://uz.sputniknews.ru/20241010/baxtiyor-saidov-vstrecha-glava-dipmissii-afganistan-46057955.html
Бахтиёр Саидов встретился с новым главой дипмиссии Афганистана
Бахтиёр Саидов встретился с новым главой дипмиссии Афганистана
Sputnik Узбекистан
Абдул Гаффар Терави выразил благодарность от имени Афганистана за постоянную помощь, которую оказывает Узбекистан
2024-10-10T13:15+0500
2024-10-10T13:15+0500
2024-10-10T13:15+0500
политика
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бахтиер саидов
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового главу дипломатической миссии Афганистана Абдула Гаффара Терави, сообщает пресс-служба МИД РУз. Абдул Гаффар Терави выразил благодарность от имени Афганистана за постоянную помощь, оказываемую Узбекистаном.
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бахтиёр саидов обсуждение глава дипмисии афганистан
бахтиёр саидов обсуждение глава дипмисии афганистан
Бахтиёр Саидов встретился с новым главой дипмиссии Афганистана
Абдул Гаффар Терави выразил благодарность от имени Афганистана за постоянную помощь, которую оказывает Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов принял нового главу дипломатической миссии Афганистана Абдула Гаффара Терави, сообщает
пресс-служба МИД РУз.
"В ходе встречи стороны подчеркнули необходимость всестороннего развития отношений между Узбекистаном и Афганистаном, реализации неиспользованного потенциала, разработки новых проектов, служащих интересам народов двух стран", — говорится в сообщении.
Абдул Гаффар Терави выразил благодарность от имени Афганистана за постоянную помощь, оказываемую Узбекистаном.