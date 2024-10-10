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В Бухаре строят международный аэропорт: он сможет обслуживать 1,2 тысячи пассажиров в час
В Бухаре строят международный аэропорт: он сможет обслуживать 1,2 тысячи пассажиров в час
Sputnik Узбекистан
В ближайшие три года поток туристов в Бухару планируют увеличить до 8 миллионов человек
2024-10-10T11:06+0500
2024-10-10T11:06+0500
2024-10-10T11:12+0500
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туристы
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аэропорт
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ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Строящийся в Бухаре международный аэропорт сможет обслуживать 1,2 тыс. пассажиров в час. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о строительстве новой воздушной гавани, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В Бухарской области развиваются гостиничная сеть, паломнический туризм. В ближайшие три года поток туристов в Бухару планируют увеличить до 8 млн. При этом действующий аэропорт не отвечает требованиям населения и туристов. Он может обслуживать всего 400 пассажиров в час или 1 млн пассажиров в год. Устаревшие системы управления полетами и обслуживания пассажиров, залы ожидания ограничивают возможность увеличения числа рейсов. Большинство туристов, чтобы попасть в Бухару, вынуждены лететь в Ташкент, Самарканд или Ургенч. Например, 95% из более чем 1 млн иностранных туристов, посетивших Бухару за 9 месяцев, прибывали на поезде или автомобиле. В связи с этим 31 мая этого года, во время рабочей поездки президента по региону, в Бухарском районе началось строительство нового международного аэропорта. Глава государства подчеркнул, что необходимо увеличить пропускную способность нового аэропорта вдвое, создать возможность для приема и отправки 8 самолетов в час. Также он дал рекомендации по созданию условий в терминале, его внутреннему и внешнему виду.
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бухара аэропорт туристы
В Бухаре строят международный аэропорт: он сможет обслуживать 1,2 тысячи пассажиров в час
11:06 10.10.2024 (обновлено: 11:12 10.10.2024)
В ближайшие три года поток туристов в Бухару планируют увеличить до 8 миллионов человек.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik.
Строящийся в Бухаре международный аэропорт сможет обслуживать 1,2 тыс. пассажиров в час. Шавкату Мирзиёеву представили презентацию о строительстве новой воздушной гавани, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В Бухарской области развиваются гостиничная сеть, паломнический туризм. В ближайшие три года поток туристов в Бухару планируют увеличить до 8 млн.
При этом действующий аэропорт не отвечает требованиям населения и туристов. Он может обслуживать всего 400 пассажиров в час или 1 млн пассажиров в год.
Устаревшие системы управления полетами и обслуживания пассажиров, залы ожидания ограничивают возможность увеличения числа рейсов. Большинство туристов, чтобы попасть в Бухару, вынуждены лететь в Ташкент, Самарканд или Ургенч. Например, 95% из более чем 1 млн иностранных туристов, посетивших Бухару за 9 месяцев, прибывали на поезде или автомобиле.
В связи с этим 31 мая этого года, во время рабочей поездки президента по региону, в Бухарском районе началось строительство нового международного аэропорта.
"В рамках данного проекта на основе государственно-частного партнерства будет создана инфраструктура, соответствующая мировым стандартам. Появится возможность обслуживать 1,2 тысячи пассажиров в час. За счет повышения качества обслуживания пассажиров и воздушных судов будут привлечены новые международные авиакомпании", — говорится в сообщении.
Глава государства подчеркнул, что необходимо увеличить пропускную способность нового аэропорта вдвое, создать возможность для приема и отправки 8 самолетов в час. Также он дал рекомендации по созданию условий в терминале, его внутреннему и внешнему виду.